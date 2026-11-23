Россия ударила по Лозовой в Харьковской области: пострадали одиннадцать человек. Фото

В результате российской атаки беспилотниками на Лозовую Харьковской области пострадали 11 человек. В центре города загорелась квартира в девятиэтажке и автомобили, еще один пожар возник в частном секторе.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Подробности последствий обстрела также опубликовало Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области на Facebook.

Автомобили, загоревшиеся пос... Источник: ГСЧС Харьковщины Развернуть

Последствия российской атаки... Источник: ГСЧС Харьковщины Развернуть

По словам Синегубова, травмы получили трое мужчин в возрасте 20, 60 и 70 лет. Их повреждения оказались нетяжелыми, поэтому госпитализация не понадобилась.

Еще восемь человек получили медицинскую помощь из-за острой реакции на стресс. Медики осмотрели их непосредственно на месте.

Как уточнили в ГСЧС, один из беспилотников попал во двор возле девятиэтажного жилого дома в центре Лозовой. В результате удара загорелись квартира на шестом этаже и автомобили.

Автомобили, загоревшиеся в р... Источник: ГСЧС Харьковщины Развернуть

По другому адресу возгорание произошло на территории частного сектора. Там повреждены жилые дома.

К ликвидации последствий атаки привлекли подразделения ГСЧС и офицеров-спасателей громад. Все очаги пожаров удалось потушить.

Спасатели работают на месте... Источник: ГСЧС Харьковщины Развернуть

Спасатели ликвидируют послед... Источник: ГСЧС Харьковщины Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 23 ноября российские войска также атаковали Харьков. В результате обстрелов пострадали восемь человек.

В Немышлянском районе беспилотник попал в здание детского учебного заведения. Взрывом повредило его конструкции, а также выбило окна в многоэтажных жилых домах.

В Холодногорском районе загорелись крыша и комната трехэтажного здания гостиницы. Спасатели ликвидировали пожар на площади 55 кв. м.