Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие
Последствия атаки беспилотников.
Источник: ГСЧС Николаевской области.
В пятницу, 2 октября, российские войска нанесли комбинированный удар по Николаеву. В результате удара пострадали трое мужчин, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.
Пожар.
Источник: ГСЧС Николаевской области.
В результате российской атаки были повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры города.
Автомобиль после атаки РФ.
Источник: ГСЧС Николаевской области.
Ликвидация последствий.
Источник: ГСЧС Николаевской области.
В частности, речь идет об административном здании, производственных и складских помещениях, офисном здании, гостинично-ресторанном комплексе и СТО.
Предприятие в результате обстрела.
Источник: ГСЧС Николаевской области.
Удар был нанесен с применением ракетного вооружения и ударных БПЛА.
Службы оказывают помощь пост...
Источник: ГСЧС Николаевской области.
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Во время атаки в городе раздалась серия взрывов.
Трое пострадавших в результате атаки.
Источник: ГСЧС Николаевской области.
Местные власти также проверяют прилегающий жилой сектор, чтобы установить, есть ли там повреждения.
Помощь пострадавшим.
Источник: ГСЧС Николаевской области.
Спасатели.
Источник: ГСЧС Николаевской области.
9 сентября Россия нанесла удары по Николаеву. Повреждены объекты транспортной, портовой и прочей гражданской инфраструктуры, повреждены жилые дома и автомобили, один грузовик полностью уничтожен.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 сентября Николаев подвергся ударам российских реактивных БПЛА. Враг несколько раз поразил торговый центр, в результате атаки пострадали два человека.
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