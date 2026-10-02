Россия нанесла удар по Николаеву: повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие

В пятницу, 2 октября, российские войска нанесли комбинированный удар по Николаеву. В результате удара пострадали трое мужчин, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Пожар. Источник: ГСЧС Николаевской области.

В результате российской атаки были повреждены объекты портовой и гражданской инфраструктуры города.

Автомобиль после атаки РФ. Источник: ГСЧС Николаевской области.

Ликвидация последствий. Источник: ГСЧС Николаевской области.

В частности, речь идет об административном здании, производственных и складских помещениях, офисном здании, гостинично-ресторанном комплексе и СТО.

Предприятие в результате обстрела. Источник: ГСЧС Николаевской области.

Удар был нанесен с применением ракетного вооружения и ударных БПЛА.

Службы оказывают помощь пост... Источник: ГСЧС Николаевской области. Развернуть

Во время атаки в городе раздалась серия взрывов.

Трое пострадавших в результате атаки. Источник: ГСЧС Николаевской области.

Местные власти также проверяют прилегающий жилой сектор, чтобы установить, есть ли там повреждения.

Помощь пострадавшим. Источник: ГСЧС Николаевской области.

Спасатели. Источник: ГСЧС Николаевской области.

9 сентября Россия нанесла удары по Николаеву. Повреждены объекты транспортной, портовой и прочей гражданской инфраструктуры, повреждены жилые дома и автомобили, один грузовик полностью уничтожен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 сентября Николаев подвергся ударам российских реактивных БПЛА. Враг несколько раз поразил торговый центр, в результате атаки пострадали два человека.

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