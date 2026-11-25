Россия ударила по объекту энергетики в Полтавской области: есть пострадавшие

Российские войска атаковали Полтавскую область беспилотником. В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА по объекту энергетики.

Предварительно, в результате удара есть раненые. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Последствия удара по Полтавской области

По словам главы ОВА, российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

Сначала сообщалось, что один человек пострадал и получил травмы. Позже стало известно о трех пострадавших. Информация о последствиях российской атаки сейчас уточняется.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 ноября российские войска атаковали Малинскую общину в Житомирской области. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. В результате обстрелов возникли пожары в нескольких местах, повреждены здания различного назначения и грузовые автомобили.