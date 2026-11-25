Россия ударила по Одессе: есть пострадавшие. Фото

Днем 25 ноября российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу и пригород. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Вследствие вражеской атаки пострадали мирные жители. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия обстрела

По информации ОВА, в Одессе в результате российских ударов поврежден жилой комплекс. Осколочные ранения получили две женщины. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме областного центра зафиксированы повреждения в пригороде. Там целью российской атаки стало частное логистическое предприятие и предприятие по производству бытовой бумажной продукции.

Из-за вражеских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы. Объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание. При этом в ОВА подчеркнули, что перебоев в работе медицинских учреждений нет.

Также местная власть заверила, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

Последствия атаки. Источник: Одесская ОВА

Пострадало логистическое предприятие. Источник: Одесская ОВА

Число пострадавших растет

В городской военной администрации после 14:30 опубликовали уточненные данные о последствиях обстрела. По информации чиновников, количество пострадавших в результате вражеской атаки на город возросло до трех. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте работают коммунальные службы, помогают закрывать оконные проемы. Также развернут оперативный штаб для помощи жителям.

В городе развернут оперативный штаб. Источник: Одесская городская администрация

Во время обстрела пострадала многоэтажка. Источник: Одесская городская администрация

Коммунальные службы ликвидир... Источник: Одесская городская администрация Развернуть

Коммунальные службы ликвидир... Источник: Одесская городская администрация Развернуть

Напомним, вечером 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Во время спасательной операции оккупанты нанесли повторные удары по городу.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября страна-террорист РФ снова атаковала Киев. В результате вражеской агрессии, в частности, в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении. В Шевченковском районе в результате атаки БПЛА ранения получили трое человек.