Россия ударила по Одессе: есть пострадавшие. Фото
Россия ударила по Одессе.
Источник: Коллаж OBOZ.UA
Днем 25 ноября российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу и пригород. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Вследствие вражеской атаки пострадали мирные жители. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
Последствия обстрела
По информации ОВА, в Одессе в результате российских ударов поврежден жилой комплекс. Осколочные ранения получили две женщины. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Кроме областного центра зафиксированы повреждения в пригороде. Там целью российской атаки стало частное логистическое предприятие и предприятие по производству бытовой бумажной продукции.
Из-за вражеских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в Пересыпском и Приморском районах Одессы. Объекты критической инфраструктуры переводят на резервное питание. При этом в ОВА подчеркнули, что перебоев в работе медицинских учреждений нет.
Также местная власть заверила, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения.
Последствия атаки.
Источник: Одесская ОВА
Пострадало логистическое предприятие.
Источник: Одесская ОВА
Число пострадавших растет
В городской военной администрации после 14:30 опубликовали уточненные данные о последствиях обстрела. По информации чиновников, количество пострадавших в результате вражеской атаки на город возросло до трех. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте работают коммунальные службы, помогают закрывать оконные проемы. Также развернут оперативный штаб для помощи жителям.
В городе развернут оперативный штаб.
Источник: Одесская городская администрация
Во время обстрела пострадала многоэтажка.
Источник: Одесская городская администрация
Коммунальные службы ликвидир...
Источник: Одесская городская администрация
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Коммунальные службы ликвидир...
Источник: Одесская городская администрация
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Напомним, вечером 20 ноября российские войска атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Во время спасательной операции оккупанты нанесли повторные удары по городу.
Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября страна-террорист РФ снова атаковала Киев. В результате вражеской агрессии, в частности, в Голосеевском районе произошел пожар в складском помещении. В Шевченковском районе в результате атаки БПЛА ранения получили трое человек.
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