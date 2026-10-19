Россия нанесла удар по парку отдыха в Харьковской области: погибли двое детей и четверо взрослых. Фото

В Новой Водолаге в Харьковской области российский беспилотник нанес удар по центральному парку, где находились семьи с детьми. Число погибших и пострадавших увеличивалось после первых сообщений об ударе.

Так, 19 октября министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил о гибели двух женщин и младенца. Впоследствии начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что число жертв возросло до шести, среди них трое детей.

Удар по центральному парку Н... Источник: t.me/synegubov Развернуть

Иван Выговский опубликовал информацию об атаке и фотографии с места удара на официальном канале. По его словам, российский беспилотник попал в центральный парк Новой Водолаги в тот момент, когда там было много людей, в том числе семей с детьми.

Сначала сообщалось о двух погибших женщинах и младенце, находившемся в детской коляске. По меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них семеро детей.

Удар по центральному парку Н... Источник: t.me/synegubov Развернуть

Число пострадавших

Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших возросло до 15 человек. Семь из них — дети. Медики оказывали раненым необходимую помощь, а реанимационные бригады доставляли их в больницы Харькова.

Позже начальник Харьковской ОГА сообщил об увеличении числа погибших до шести человек. Среди них — трое детей. Он выразил соболезнования семьям погибших.

На месте взрыва работали экстренные службы. Спасатели и другие подразделения оказывали пострадавшим домедицинскую помощь и обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Удар по центральному парку Н... Источник: t.me/synegubov Развернуть

Удар по центральному парку Н... Источник: t.me/synegubov Развернуть

Удар по центральному парку Н... Источник: t.me/synegubov Развернуть

Погиб ребенок в коляске

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по парку в Новой Водолаге в Харьковской области. По его словам, в результате атаки погибли шесть человек, среди них дети, еще 14 человек получили ранения.

"Девочка погибла в коляске. Её звали Ангелина, ей было чуть больше года, она родилась в августе 2025 года… Её маму звали Инна, она скончалась в больнице…Другой погибшей девочке было 11 лет", — написал глава государства.

Ужасный российский удар по Х... Источник: t.me/V_Zelenskiy_official Развернуть

Зеленский назвал нападение зверством и выразил соболезнования родным погибших. Он также отметил, что среди раненых шестеро детей.

Президент подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и призвал международных партнеров продолжать поддержку, не снимать санкции с России и прилагать усилия для прекращения войны.

"Украина хочет мира. Именно Россия всё это время настаивает на продолжении убийств. У мира есть достаточная сила, чтобы остановить войну. Нужно наконец воспользоваться этой силой — против убийц", — заявил он.

Ужасающий российский удар в... Источник: t.me/V_Zelenskiy_official Развернуть

Ужасающий российский удар по... Источник: t.me/V_Zelenskiy_official Развернуть

Число жертв. Обновлено

По состоянию на 20:12 начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по уточненным данным, в Новой Водолаге погибли двое детей и четверо взрослых. Погибшие: женщины 28, 34 и 36 лет, мужчина примерно 40 лет и девочки 11 и 1,2 года. На данный момент пострадали 15 человек, из них 7 детей. Всем оказывают помощь врачи.

Погибли двое детей и четверо взрослых. Источник: Олег Синегубов

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как Россия атаковала город Харьков 16 октября. Тогда также погибли два человека, есть раненые.