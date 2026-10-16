Россия нанесла удар по Ривненской области: повреждена гражданская многоэтажка. Фото

Войска РФ ночью 16 октября нанесли удары по Ривне и области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

В частности, враг нанес удар по многоэтажному дому. Об атаке рассказал начальник Ривненской областной государственной администрации Александр Коваль.

Россия нанесла удар по Ривненской области

Чиновник заявил, что для Ривне и области ночь на 16 октября выдалась тяжелой.

"К сожалению, имеются повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой. Подробности позже. Нахожусь на месте событий. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий", – отметил Коваль.

Начальник ОГА также опубликовал фотографию, на которой видна поврежденная многоэтажка.

Здание, поврежденное россиянами. Источник: Ривненская ОВА

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью оккупанты также нанесли удар по Киеву. Под ударом врага оказался частный жилой сектор в Шевченковском районе, а также Соломенка. Возникли пожары.

Кроме того, россияне нанесли удар по Умани. В городе горели многоэтажка и торговые склады, на местах попаданий спасатели тушили пожары.