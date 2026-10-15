Россия нанесла удар по супермаркету в Одесской области, момент попал на видео, есть раненые: Зеленский отреагировал на атаку

В Одесской области российский ударный беспилотник поразил супермаркет "Таврия В". В результате атаки трое человек получили ранения, здание частично разрушено, а стоявшие поблизости автомобили повреждены.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он призвал международных партнеров помогать Украине защищаться от российских атак и подчеркнул, что оснований для отмены санкций против России нет.

По словам главы государства, на месте попадания работают все необходимые службы, которые оказывают помощь пострадавшим.

Зеленский подчеркнул, что российские войска постоянно атакуют жилые дома, магазины, энергетические объекты и другую критическую инфраструктуру. Он отметил, что у Украины фактически нет ни одного часа затишья.

Президент также связал продолжение российских атак с сигналами, которые Москва получает от Соединенных Штатов. По его словам, опасными являются сигналы о возможном дальнейшем снятии санкций, введенных США, Европой и другими партнерами в ответ на российскую агрессию против Украины.

Глава государства подчеркнул, что война не прекратилась, поэтому санкции не должны отменяться. Он призвал Россию завершить начатую ею войну и отметил, что дополнительные средства не будут способствовать прекращению убийств.

"Нужна сила, и Америка сильнее, чем российский террор", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Луцке в результате российской атаки была повреждена картина "Космогония" художника Петра Антыпа. Это самая большая картина в мире, площадь которой составляет 2086 кв. м. Вечером 13 октября обломки российского дрона вызвали пожар в Музее современного украинского искусства Корсаков, в результате которого пострадала часть полотна, в частности фрагмент "Будущее".