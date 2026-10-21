Удар РФ по Чорткову в Тернопольской области: пострадали женщина и трое детей. Фото

В среду, 21 октября, российский дрон атаковал Чортков Тернопольской области. Ранения получили четверо человек, в том числе трое детей 2010 года рождения. На месте попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух в своем Telegram-канале. Подробности о последствиях атаки также обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ликвидация последствий росси... Источник: ГСЧС Украины Развернуть

По информации главы ОВА, по состоянию на 16:00 в результате попадания БпЛА повреждено хозяйственное здание на территории частного домохозяйства. Огонь охватил сооружение.

К ликвидации последствий привлекли пожарно-спасательные и пиротехнические подразделения ГСЧС, полицейских и представителей других служб.

Спасатели ликвидируют пожар... Источник: ГСЧС Украины Развернуть

Работа ГСЧС на месте попадан... Источник: ГСЧС Украины Развернуть

В 19:30 Пастух уточнил, что "стало известно еще об одном пострадавшем". Это тоже ребенок.

"Таким образом, сегодня в общей сложности пострадали четыре человека: одна взрослая женщина и трое несовершеннолетних. Всем оказана необходимая медицинская помощь", – рассказал чиновник.

По его словам, у пострадавших зафиксированы травмы различной степени тяжести, и "госпитализированы только двое из них".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска атаковали торговый объект сети "Метро" в Ровно и жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который позже локализовали. По данным начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, обошлось без пострадавших.

Также OBOZ.UA писал, что аналитики Ukraine Facility Platform обозначили семь вероятных целей российских ударов по украинской энергетике зимой. По оценкам экспертов, Москва стремится не только лишить украинцев света и тепла, но и ослабить экономику Украины, а также использовать обстрелы для давления на Киев и его международных партнеров.