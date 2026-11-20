Россия ударила по транспортной и промышленной инфраструктуре Житомирщины: есть пострадавший. Фото

Во время массированной комбинированной атаки 20 ноября российские войска ударили по Житомирской области. Под удар попали объекты транспортной и промышленной инфраструктуры в Коростенском районе, повреждено предприятие.

Пострадал как минимум один человек. Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Что известно о последствиях атаки войск РФ на Житомирщину

Вскоре после 9 часов утра Бунечко сообщил, что враг снова атаковал Коростенский район Житомирщины.

"Под ударами оказались объекты транспортной и промышленной инфраструктуры. Повреждено здание одного из предприятий", – написал чиновник.

По состоянию на 09:18 было известно об одном пострадавшем в результате вражеских ударов. Его госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

"Спасатели потушили все очаги возгорания. Работу осложняла постоянная угроза повторных ударов", – добавил начальник ОВА.

Россия ударила по Житомирщине

Россия ударила по Житомирской области

Россия ударила по Житомирской области

Россия ударила по Житомирской области

Россия ударила по Житомирской области

Россия ударила по Житомирской области

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 20 ноября Россия запускала по Украине "Калибры", ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС, баллистику и дроны.

Последствия вражеских ударов фиксируются в разных уголках страны, в частности в Киеве и на западе.