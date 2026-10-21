Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и 186 БПЛА, силы ПВО сбили 150 целей: есть последствия в областях

В ночь на 21 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал крылатые ракеты "Искандер" и 186 дронов различных типов.

Силы ПВО уничтожили 150 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Российская атака 21 октября

В ночь на 21 октября (с 18:00 20 октября) противник нанес удар крылатыми ракетами "Искандер-К" стерритории Ростовской области, а также186 ударными БПЛА типа "Шахед" (из них – 88 реактивных), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское и Чауда в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по данным Воздушных сил, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА различных типов. На момент сообщения 10 ударных беспилотников еще оставались в воздухе.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Результаты работы сил ПВО

Киев

В Святошинском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание квартиры на 20-м этаже многоэтажного дома. Огонь охватил площадь около 70 кв. м, конструкции квартиры частично разрушены. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Еще один человек пострадал.

Горели автомобили в Киеве

Россия снова нанесла удары по Киеву

Враг нанес удар по многоэтажному дому

Враг нанес удар по многоэтажному дому

Враг нанес удар по многоэтажному дому

Россия снова нанесла удары по Киеву

Россия снова нанесла удары по Киеву

Пожар в здании, подвергшемся обстрелу. Источник: t.me/tipichna_ukraine

Место удара. Источник: t.me/kyiv_times_official

В Деснянском районе во дворе многоэтажного дома загорелись 7 припаркованных автомобилей. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м.

В Соломенском районе зафиксировано падение БПЛА на открытой территории. А в начале суток сообщалось о повреждении в этом же районе транспортного предприятия.

По данным ДТЭК, утром из-за атаки врага в Святошинском районе фиксировались аварийные отключения. В других районах столицы действовали графики стабилизационных отключений.

Киевская область

В пристоличной области за последние сутки три человека погибли в результате вражеского удара в Фастовском районе. Еще 12 человек пострадали: 8 – в Фастовском районе, 4 – в Бучанском.

Повреждено 39 объектов. Больше всего повреждений зафиксировано в Фастовском и Бучанском районах.

В частности, повреждены:

20 транспортных средств;

10 частных и многоквартирных жилых домов;

3 гаражных помещения;

2 торговых заведения;

2 помещения АЗС;

объекты энергетической и логистической инфраструктуры.

Львовская область

Во время воздушной тревоги, которая длилась сегодня с 03:33 до 03:58, враг атаковал предприятие в Жовковской громаде. Пострадали двое работников. У них травмы средней тяжести.

На месте попадания вспыхнул пожар.

Также из-за падения обломков вражеского дрона поврежден частный дом в соседнем населенном пункте. Там люди не пострадали.

Последствия атаки войск РФ на Львовщине

Последствия атаки войск РФ на Львовщине

Последствия атаки войск РФ на Львовщине

Хмельницкая область

Двое жителей Каменец-Подольского района, получившие осколочные ранения в результате российской атаки, госпитализированы в медицинское учреждение. Медики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, чтобы восстановить электроснабжение потребителей, оставшихся без света из-за вражеских ударов.

Полтавская область

В Полтаве зафиксировано попадание БПЛА в двух местах. Повреждены административное здание и складские помещения.

А в Кременчуге в результате вражеского удара по территории университета имени Михаила Остроградского загорелся пятый этаж учебного корпуса.

В результате атаки пострадали два человека, среди них 16-летний подросток, которого госпитализировали с сотрясением мозга и контузией.

Последствия ударов по Полтавской области

Последствия ударов по Полтавской области

Последствия ударов по Полтавской области

Последствия ударов по Полтавской области

Последствия ударов по Полтавской области

Последствия ударов по Полтавской области

Последствия ударов по Полтавской области

Харьковская область

В поселке Коротич в результате массированной российской атаки погибли два человека, еще 11 пострадали, среди них двое детей

Разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Из-под завалов одного из домов спасатели извлекли тела погибших мужчины и женщины.

По другому адресу возник пожар в хозяйственной постройке.

Россия нанесла удар по поселку Коротич

Россия нанесла удар по поселку Коротич

Россия нанесла удар по поселку Коротич

Россия нанесла удар по поселку Коротич

Днепропетровская область

Враг почти 30 раз атаковал три района области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет.

В Днепровском районе повреждено здание общежития.

В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Томаковская и Червоногригоровская громады. Повреждены частные дома, автомобили, сельхозтехника. Произошли пожары. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 50-летнего мужчину.

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по райцентру и Николаевской громаде. Повреждены предприятие и частный дом. Возникли пожары.

Черниговская область

20 октября российский FPV-дрон попал в окно дома в Семеновке – там вспыхнул пожар. Поздно вечером в результате удара "Герберой" по селу Семеновской громады был поврежден дом – пожар там потушили. Пострадала 89-летняя женщина – у нее акубаротравма.

"Молниями" враг нанес удар по селу Новгород-Сиверской громады. Загорелись дома. Также россияне нанесли удар по центру Новгорода-Северского. Пострадала молодая женщина – у нее акубаротравма и осколочные ранения. Медики оказали всю необходимую помощь.

Также вечером 20 октября враг нанес удар с помощью "Геранны" по транспортной инфраструктуре в Чернигове. Утром был нанесен удар по одному из предприятий города. В результате атаки пострадал человек. А после повторного удара стало известно о погибшем.

Черниговскую область атакова... Развернуть

Черниговскую область атакова... Развернуть

Черниговскую область атакова... Развернуть

Черниговскую область атакова... Развернуть

Одесская область

Ночью Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов повреждены объекты энергетики и частное предприятие пищевой промышленности.

Последствия ударов по Одесской области

Последствия ударов по Одесской области

Информация о пострадавших не поступала. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

Черкасская область

В Черкасской области под вражеской атакой оказалась Умань.

Повреждениям подвергся частный дом, там вспыхнул пожар. Пострадал мужчина.

Также вражеские дроны нанесли удар по зданию гипермаркета иего территории, в результате чего также возник пожар.

В другом месте взрывной волной повреждена гостиница.

Обстрелы в ночь на 20 октября

В ночь на 20 октября (с 18:00 19 октября) противник атаковал 165 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Чауда, Гвардейское и из акватории Азовского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 115 вражеских БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, дронов других типов, 20 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 30 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

Результат работы ПВО. Источник: Воздушные силы ВСУ

Последствия в регионах

Ночью 20 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Киевскую область. Вследствие вражеских ударов погибли три человека, еще шестеро пострадали. Враг нанес удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе.

После обстрела начался пожар. Источник: ГСЧС

Оккупанты атаковали Киевщину. Источник: ГСЧС

Враг удари по Обуховской громаде. Источник: ГСЧС

На месте атаки возник пожар. Источник: ГСЧС

Пожар был ликвидирован. Источник: ГСЧС

На рассвете 20 октября враг снова атаковал Днепр. В пригороде изуродованы частные дома – повреждены крыши, окна и заборы. Предварительно погибших и раненых нет.

Поврежденный после обстрела дом. Источник: Днепропетровская ОВА

В Тернопольской области ночью 20 октября враг целенаправленно пытался вывести из строя энергетическую инфраструктуру и оставить население без света и тепла. В ночь на 20 октября вражеские БПЛА несколько раз заходили в воздушное пространство области.

В результате атаки зафиксированы повреждения на трех объектах энергетики в Кременецком районе и частных домохозяйствах в Чортковском районе. На данных объектах работают соответствующие службы, осуществляется ликвидация последствий.

В Винницкой области под ударом были объекты энергетической инфраструктуры. В областной администрации попросили жителей региона ограничить использование мощных электроприборов и не включать их одновременно во избежание перегрузки сетей.

Российская атака 19 октября

В ночь на 19 октября (с 18:00 18 октября) противник нанес удар баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Смоленской, Брянской и Курской областей РФ, крылатыми ракетами "Искандер-К" из воздушного пространства Курской области и 269 ударными БПЛА типа "Шахед" (из них – 59 реактивных), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Миллерово (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей:

4 крылатые ракеты "Искандер-К" ;

; 243 вражеских БПЛА различных типов (из них – 43 реактивных) и S-8000 "Бандероль".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 25 точках, а также падение обломков сбитых целей в 8 точках

Результаты работы сил ПВО в... Развернуть

Харьковская область

В Харьковской области в результате российских атак пострадали шесть человек, среди них – двое детей.

По данным следствия, вечером 18 октября около 22:10 в Салтовском районе Харькова вражеский беспилотник попал в крышу многоквартирного жилого дома. Повреждено остекление около 30 окон. Две женщины в возрасте 56 и 83 лет получили острую реакцию на стресс.

Примерно в 23:30 российские военные атаковали село Пришиб Изюмского района. По предварительным данным, для нанесения удара враг применил малогабаритную крылатую ракету S8000 "Бандероль". Повреждены частные дома и транспортные средства. С ранениями в больницу доставили 22-летнего мужчину; 2-летняя девочка, 12-летний мальчик и их 39-летняя мать перенеслиострую реакцию на стресс.

Россия атаковала Харьковскую область

Россия атаковала Харьковскую область

Россия атаковала Харьковскую область

Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Житомирская область

Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Житомирскую область: возникли пожары на объектах критической инфраструктуры. Спасатели их ликвидировали.

Специалисты ГСЧС работали на нескольких участках. Из-за постоянных сигналов тревоги личный состав и техника отводились в безопасные места.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Житомирской области россия... Развернуть

В Житомирской области россия... Развернуть

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Винницкая область

Враг продолжил наносить удары по энергетической инфраструктуре области: имеются разрушения.

В части Винницкой области и областного центра в настоящее время отсутствует электро- и водоснабжение. Соответствующие службы работают над восстановлением.

Львовская область

В селе Зубра Львовского района повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей.

Это произошло в результате падения сбитого около 08:50 силами ПВО вражеского дрона.

Его обломки упали на частную территорию. Информации о пострадавших не поступало.

Киевская область

Ночью враг нанес массированный комбинированный удар по Киевской области с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА.

В результате атаки есть пострадавшие.

В Ирпене Бучанского района травмы получили шесть человек, среди них – трое детей. Еще трое человек пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски.

В Бучанском районе повреждены 11 частных домов, 6 автомобилей, производственное и складское помещение, учебное заведение, в многоквартирных жилых домах выбиты окна.

В Вышгородском районе поврежден частный дом, 5 автомобилей и объект инфраструктуры.

Полтавская область

В Полтавском районе вражескийБПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет.

Днепропетровская область

Более 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и авиабомбами.

В Днепре повреждены объекты инфраструктуры и частные дома. Еще три дома разрушены. Всостоянии средней тяжести госпитализирована 84-летняя женщина.

Россия нанесла удар по Днепру

Россия нанесла удар по Днепру

Россия нанесла удар по Днепру

В Никопольском районе пострадали райцентр, Покровская и Марганецкая громады. Повреждено предприятие.

В Зайцевской громаде Синельниковского района произошел пожар.

Черкасская область

Во время тревог в области силами и средствами ПВО была сбита российская ракета и два БПЛА.

Сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 октября враг нанёс залп баллистических ракет по Киеву: повреждены дома, станция метро. Вследствие вражеских ударов повреждены дома, станция метро. Есть пострадавшие. Погибла 21-летняя девушка.