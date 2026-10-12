Россия ударила по Украине ракетой и 121 БПЛА, силы ПВО сбили 89 целей: последствия в областях. Фото

В ночь на 12 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал ракету и 121 беспилотник.

Силы ПВО сбили 89 целей, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак

Российская атака 12 октября

В ночь на 12 октября (с 18:00 11 октября) противник нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 извоздушного пространства над акваторией Черного моря и 121 ударным БПЛА типа "Шахед" (76 из них – реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк и Крым (Гвардейское).

По состоянию на 09:00 в Воздушных силах утверждали, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА различныхтипов (55 из них – реактивные).

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых (обломков) в 4 точках.

Результаты работы сил ПВО

Черниговская область

Поздно вечером 11 октября враг атаковал предприятие в Черниговском районе. Пожар потушили пожарные.

В Черниговском районе Россия... Развернуть

В Черниговском районе Россия... Развернуть

Ночью в результате удара "Геранью" по Сновску загорелся частный дом.

В селе в Нежинском районе повреждена летняя кухня в результате взрыва "Герани".

Житомирская область

Россияне обстреляли объекты железнодорожной инфраструктуры в Коростенском районе.

С вечера враг неоднократно обстреливал север региона. В результате атак возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Россия атаковала железную до... Развернуть

Россия атаковала железную до... Развернуть

Россия атаковала железную до... Развернуть

Россия атаковала железную до... Развернуть

Россия атаковала железную до... Развернуть

Россия атаковала железную до... Развернуть

Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты ГСЧС уходили в безопасные места.

По состоянию на 9 часов утра информация о пострадавших и раненых не поступала.

Одесская область

Ночью российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. Повреждены фасад здания, остекление и оборудование. Пострадавших нет.

Россия атаковала логистическ... Развернуть

К ликвидации последствий вражеского удара привлечены все соответствующие службы.

Днепропетровская область

Более 10 раз враг атаковал три района области артиллерией и беспилотниками.

В Петриковской и Николаевской громадах Днепровского района произошли пожары.

В Павлограде разрушено предприятие.

Пожар на предприятии в Павлограде

Пожар на предприятии в Павлограде

Пожар на предприятии в Павлограде

Пожар на предприятии в Павлограде

Пожар на предприятии в Павлограде

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Везде – без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 октября российские войска нанесли удар "Бандеролями" по пригороду Харькова. В результате атаки три человека погибли, еще 25 получили ранения, среди пострадавших – дети.

В тот же день россияне атаковали Ивано-Франковск. В результате вражеского удара реактивными БПЛА в городе погибли люди.