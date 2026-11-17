Россия ударила по Виннице: повреждены здания и авто, погибла женщина

Российские войска во вторник, 17 ноября, нанесли удар по Виннице. Под атакой оказалась восточная часть города.

В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие, на месте работают соответствующие службы. Об этом сообщили городской голова Винницы Сергей Моргунов и глава ОВА Наталья Заболотная.

Какие последствия российской атаки на Винницу

По предварительной информации, в результате удара погибла женщина, еще один человек получил ранение.

В восточной части города повреждены здания и автомобили. В частности, загорелись два легковых и два грузовых автомобиля.

Среди поврежденных объектов – детский сад.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Информация уточняется.

Взрывы в Виннице 17 ноября 2026. Источник: ОВА

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 ноября российские войска атаковали Винницу. В результате атаки горел жилой дом, повреждены также другие жилые дома и детсад. Пострадали два человека.