Россия ударила по жилому дому в Изюме: пострадали 14 человек, среди них дети. Фото

Российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. В результате атаки разрушен один из подъездов, также повреждено соседнее здание.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже их число выросло до 14. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия российского удара по Изюму

В результате попадания в жилом доме разрушен подъезд. Кроме того, в квартире на пятом этаже дома напротив возник пожар.

На месте работают экстренные службы в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Число пострадавших выросло до 14

После первых сообщений о двух пострадавших стало известно о 12 раненых. Медики оказали помощь четырем детям.

Позже число пострадавших выросло до 14. Среди них – также четверо детей. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия российского удара по Изюму. Источник: https://t.me/synegubov

Последствия российского удара по Изюму. Источник: https://t.me/synegubov

Напомним, страна-террорист Россия в четверг, 19 ноября, снова атаковала Киев. В частности, в Подольском районе вражеский дрон попал в трехэтажное офисное здание.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал крылатые противокорабельные ракеты "Оникс" и дроны разных типов. Силы ПВО обезвредили 98 целей.