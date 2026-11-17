Россия во второй раз за день атаковала Днепр: много разрушений, есть раненые. Фото

Россия во второй раз за день атаковала Днепр.

Российская армия вечером 17 ноября во второй раз за день атаковала Днепр. В результате обстрела пострадали как минимум 3 человека, среди них 15-летний подросток. В городе зафиксировали значительные разрушения жилой и гражданской инфраструктуры.

О последствиях атаки сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и городской голова Борис Филатов. По их словам, вражеский беспилотник попал на территорию городского парка, а разрушения зафиксировали сразу в нескольких районах Днепра.

Последствия удара

По словам Бориса Филатова, после российских атак повреждения вновь обнаружили в Центральном и Чечеловском районах. В городские больницы доставили 3 пострадавших – 52-летнего мужчину, 49-летнюю женщину и 15-летнего парня.

Медики оказывают им необходимую помощь. В то же время воздушная тревога в области продолжалась, поэтому Александр Ганжа призвал жителей не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях.

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Масштабы разрушений значительны. По предварительным данным городского головы, в еще в девяти многоэтажках выбило более 400 окон. Также повреждения получили гаражный кооператив и гимназия.

Кроме того, пострадали около 25 частных домовладений. В частности, в Краснополье в отдельных домах выбиты не только окна, но и повреждены крыши.

Из-за дождя люди стараются как можно скорее закрыть поврежденные участки крыш, чтобы защитить дома от дальнейшего попадания воды.

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Помощь жителям

На местах работают коммунальные службы и благотворительные организации. Среди тех, кто присоединился к помощи пострадавшим, – гуманитарная миссия "Пролиска", Координационный гуманитарный центр и Украинский Красный Крест.

Филатов также отметил, что накануне российская атака повредила гуманитарный склад Красного Креста.

Представители районных администраций остаются на местах, консультируют жителей и помогают владельцам поврежденного жилья оформлять заявки на государственную программу "єВідновлення".

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Разрушения в Центральном и Ч... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия утром 17 ноября атаковала частный сектор и кондитерскую фабрику в Днепре.