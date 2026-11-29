Россия впервые оснастила подводную лодку "Цирконами" в рамках подготовки к будущим конфликтам – ISW

Военно-морской флот России продолжает наращивать и модернизировать свой подводный флот, адаптируя его к современным реалиям ведения боевых действий. В частности, 27 ноября ВМФ РФ принял на вооружение атомную подводную лодку "Пермь" (класс "Ясень-М"), оснащенную ракетами "Циркон".

Таким образом, агрессор продемонстрировал подготовку к будущим военным конфликтам. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Новая подводная лодка с ракетами "Циркон"

После принятия на вооружение флота новой подводной лодки диктатор Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны и представителями судостроительных предприятий, посвященное развитию атомного подводного флота. По словам Путина, с 2018 года флот получил пять атомных стратегических подводных лодок класса "Борей-А", пять атомных ударных подводных лодок класса "Ясень-М" и восемь дизель-электрических субмарин.

Сейчас на российских верфях строят еще две подводные лодки класса "Борей-А", пять субмарин класса "Ясень-М" и четыре дизель-электрические подводные лодки. Путин также заявил, что изменение тактики боевых действий на море требует от РФ не только строительства новых кораблей, но и систематического совершенствования дальнобойного и противокорабельного вооружения.

Субмарина класса "Ясень-М". Источник: Wikipedia

Провал "Калибров" и угроза украинских дронов

Аналитики ISW отмечают, что Россия пытается учитывать уроки войны против Украины в долгосрочных планах развития своего флота. Сейчас российские подводные лодки класса "Кило" в составе Черноморского флота применяют для ударов по наземным целям крылатые ракеты "Калибр". Однако эффективность этих атак резко снизилась.

Украинская ПВО научилась сбивать подавляющее большинство дозвуковых "Калибров". Из-за этого РФ начала накапливать эти ракеты и перераспределять их на другие флоты за пределами Черного моря. Кроме того, постоянная угроза со стороны украинских морских и воздушных беспилотников не позволяет российским подводным лодкам свободно покидать базу в Новороссийске. Это лишило подводные лодки их главных преимуществ – скрытности и мобильности, фактически превратив их в полумобильные пусковые установки.

Зачем России "Цирконы" на подводных лодках

В отличие от "Калибров", ракета "Циркон" является квазибаллистической. Она движется по баллистической траектории, но способна маневрировать на отдельных участках полета, что значительно затрудняет ее перехват.

Опыт ударов по Украине ракетами "Искандер-М" и "Циркон" показал, что для борьбы с ними нужны передовые системы ПВО, такие как американские комплексы Patriot с ракетами-перехватчиками PAC-3. Оснащая новые субмарины "Цирконами", Россия рассчитывает воспользоваться дефицитом западных противоракет и повысить эффективность своих морских ударов.

В ISW уверены, что ввод в строй подводной лодки "Пермь" и акцент Кремля на модернизации флота вряд ли существенно повлияют на ход нынешней войны против Украины. В то же время аналитики предупреждают, что такие шаги свидетельствуют о том, что Москва системно готовит свой ВМФ к потенциальным будущим конфликтам.

Пусковая установка ракеты "Циркон". Источник: Wikipedia

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса защищать своих членов от любых угроз в космическом пространстве. Заявление прозвучало на фоне публикаций о возможной подготовке Россией запуска спутника с ядерным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают использовать ядерную риторику как инструмент давления. С помощью подобных угроз агрессор хочет заставить западные страны остановить украинские удары беспилотниками и ракетами вглубь территории РФ.