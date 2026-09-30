Россия впервые применила реактивные дроны со специальным боезарядом для уничтожения высоковольтных опор. Видео
Стоп-кадр из видео поражения...
Источник: Telegram-канал «Киев-INFO».
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Российские войска могут готовить атаки на важные высоковольтные линии электропередач. Противник впервые применил на реактивном беспилотнике специальное боевое снаряжение, которое называется кумулятивно-режущим специальным боевым снаряжением (КРСН).
Такую оценку высказал специалист по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". Об этом эксперт сообщил в Telegram-канале.
Что известно о новом российском боезаряде
Российские войска применили на реактивном беспилотнике кумулятивно-режущее специальное снаряжение (КРСН). Его разработали для поражения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.
"Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального нагрузки (КРСН)", — написал Флеш.
Конструкция боезаряда предусматривает основной заряд и четыре дополнительных модуля поражения. Вес основного боезаряда составляет 40 кг.
Эксперт также высказал предположение относительно возможных целей российских войск.
"Я думаю, что в планах противника — атаковать важные высоковольтные линии электропередач", — отметил Бескрестнов.
На фоне сообщений о российских атаках в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Также в результате атак беспилотников частично остановился электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.
Также о перебоях с коммунальными услугами сообщали в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Там местами отключились электричество и водоснабжение.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сентябре российские войска увеличили количество реактивных беспилотников, которыми атакуют Украину. По состоянию на 29 сентября их уже запустили 3177 — это больше, чем за весь август, когда было зафиксировано 2850 таких дронов.
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