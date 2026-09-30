Россия впервые применила реактивные дроны со специальным боезарядом для уничтожения высоковольтных опор. Видео

Российские войска могут готовить атаки на важные высоковольтные линии электропередач. Противник впервые применил на реактивном беспилотнике специальное боевое снаряжение, которое называется кумулятивно-режущим специальным боевым снаряжением (КРСН).

Такую оценку высказал специалист по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". Об этом эксперт сообщил в Telegram-канале.

Что известно о новом российском боезаряде

Российские войска применили на реактивном беспилотнике кумулятивно-режущее специальное снаряжение (КРСН). Его разработали для поражения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

"Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального нагрузки (КРСН)", — написал Флеш.

Конструкция боезаряда предусматривает основной заряд и четыре дополнительных модуля поражения. Вес основного боезаряда составляет 40 кг.

Эксперт также высказал предположение относительно возможных целей российских войск.

"Я думаю, что в планах противника — атаковать важные высоковольтные линии электропередач", — отметил Бескрестнов.

На фоне сообщений о российских атаках в Киеве применили экстренные отключения электроэнергии. Также в результате атак беспилотников частично остановился электротранспорт в Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

Также о перебоях с коммунальными услугами сообщали в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Там местами отключились электричество и водоснабжение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сентябре российские войска увеличили количество реактивных беспилотников, которыми атакуют Украину. По состоянию на 29 сентября их уже запустили 3177 — это больше, чем за весь август, когда было зафиксировано 2850 таких дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!