Россия атаковала склады в пригороде Днепра: есть погибшие и раненые. Фото

Утром 20 октября оккупационная армия РФ продолжила терроризировать Днепр. Враг нанёс очередной удар по пригороду областного центра.

В результате обстрела пострадали четыре человека, также известно о двух погибших. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации и МВД Украины.

Последствия атаки

По информации областных властей, после вражеской атаки в городе возник пожар. Информация о точном количестве пострадавших и состоянии людей пока уточняется.

"Враг вновь нанес удар по Днепру. Возник пожар. Предварительно есть раненые", — говорится в заявлении ОВА.

Позже представители власти предоставили обновленные данные о пострадавших. По информации ОВА, трое человек получили ранения в результате атаки россиян на склады в пригороде Днепра. 27-летний мужчина госпитализирован с ожогами, он находится в тяжелом состоянии.

По состоянию на 11:00 число раненых в результате вражеской атаки на склады в Днепре возросло до четырёх. Двое пострадавших находятся в больнице. 33-летний мужчина — в крайне тяжелом состоянии, с ожогами всего тела. Ожоги получил и 30-летний мужчина, его состояние тяжелое.

По состоянию на 13:40 стало известно о двух погибших. Спасатели потушили пожар и обнаружили тела. Личности погибших устанавливаются.

Последствия атаки. Источник: Днепропетровская областная государственная администрация Развернуть

Последствия атаки. Источник: Днепропетровская областная государственная администрация Развернуть

"Днепропетровская область: двое человек погибли, ещё четверо ранены в результате российской атаки", — сообщили в МВД.

Последствия атаки РФ

Последствия атаки РФ

Последствия атаки РФ

Последствия атаки РФ

Оккупанты применили дроны

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что российские военные нанесли удар, предположительно с применением БПЛА. В ведомстве подтвердили, что в результате атаки ранения получили четыре человека и были повреждены складские помещения.

Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления России. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения военного преступления по ст. 438 УК Украины.

На месте атаки поднялся дым. Источник: Прокуратура Украины

Напомним, ночью 20 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Киевскую область. В результате вражеских ударов погибли три человека, еще шестеро пострадали. Враг нанес удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе.

Как ранее писал OBOZ.UA, войска РФ последовательно атакуют ТЭЦ Киева и ключевые подстанции, через которые город получает электроэнергию из других областей. Таким образом враг стремится оставить столицу Украины без собственной электроэнергии и отрезать от поставок из других регионов.