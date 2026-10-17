Утром Россия нанесла удар по Херсону: погиб водитель скорой помощи, пострадали 15 человек. Фото

Утром 17 октября Россия нанесла авиаудары по Корабельному району Херсона. В результате атаки погиб водитель скорой помощи.

Ранения получили 15 горожан, среди них – парамедик и дети, самому младшему из которых всего месяц от рождения. О последствиях вражеских ударов рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Россия нанесла удар по Херсону авиабомбами

По данным Херсонской областной прокуратуры, враг выпустил по городу не менее 8 КАБ.

Оккупанты били по жилым домам.

Россия нанесла авиаудары по Херсону

Россия нанесла авиаудары по Херсону

"Повреждены как минимум четыре многоэтажных жилых дома, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры", – сообщили в прокуратуре региона в 8 часов утра.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления ( ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Среди пострадавших – младенец

О первых последствиях вражеской атаки, которую россияне совершили еще до восхода солнца, Шанько рассказал в 05:15 утра.

На тот момент было известно об одной пострадавшей: девочке 11 лет, которую доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У ребенка медики диагностировали взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и ушиб затылочной области.

Менее чем через час стало известно, что в результате атаки пострадала целая семья: 37-летний мужчина, 28-летняя жена и их 1-месячный ребенок. В момент взрыва пострадавшие находились в своей квартире. У всех троих – взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших — 81-летний житель Херсона с взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, акубаротравмами и ушибной раной головы, а также 64-летний мужчина, который находился в своей квартире и в результате атаки получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой ключицы.

Состояние обоих – средней тяжести.

Со взрывной, закрытой черепно-мозговой и акубаротравмой в больницу в состоянии средней тяжести доставили также 73-летнюю женщину.

В 06:16 Шанько сообщил о жертве вражеского удара: погиб 64-летний водитель скорой помощи.

Также пострадала парамедик: во время повторного авиаудара (а красный уровень угрозы для города был объявлен в 05:20) она получила минно-взрывную травму и огнестрельно-осколочное ранение правой голени.

Девятой пострадавшей от вражеских авиаударов стала 57-летняя жительница Херсона, женщинаполучила минно-взрывную травму.

К 06:30 число пострадавших возросло до 10 человек: в больницу доставили 57-летнего мужчину, у него диагностировали взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, акубаротравму и ссадины на лице. В момент атаки он находился в своей квартире.

А спустя считанные минуты стало известно, что ранения получили также две местные жительницы в возрасте 75 лет. Помимо минно-взрывных травм у одной из них – закрытый перелом левого предплечья со смещением, у другой – открытый перелом ноги.

К 07:25 число пострадавших в Херсоне возросло до 14 человек: в состоянии средней тяжести госпитализированы 80-летняя женщина и 38-летний мужчина. Оба на момент удара находились в своих квартирах.

В 07:40 число пострадавших уже достигло 15: 36-летний мужчина, который на момент нападения находился в квартире, получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, осколочные ранения лица, грудной клетки и руки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 16 октября, Россия атаковала Харьков.Пострадали девять человек, среди них – мальчик и девочка в возрасте 13 лет.