Россия потеряла в Украине больше военных, чем США во всех войнах за 85 лет: статистика

Россия менее чем за пять лет полномасштабной войны против Украины потеряла больше военнослужащих, чем Соединенные Штаты Америки во всех войнах за последние 85 лет. Число погибших и пропавших без вести российских военных достигло 720 тысяч человек.

Об этом в Telegram сообщил проект "Хочу жить". Была опубликована сравнительная статистика военных потерь двух стран.

Какие потери понесла Россия в войне против Украины

По данным проекта, потери американской армии во всех войнах с 1941 года, начиная со Второй мировой войны, составили 508 тысяч военнослужащих.

Таким образом, число погибших и пропавших без вести российских военнослужащих на 212 тысяч превысило приведенный показатель потерь США за 85 лет. Методологию подсчета и сопоставимость категорий потерь в сообщении не уточнили.

В проекте "Хочу жить" подчеркнули, что эти цифры демонстрируют цену развязанной Кремлем войны против Украины. Также авторы публикации обратили внимание на риски, с которыми сталкиваются россияне после подписания контракта с министерством обороны РФ.

"Не становитесь цифрой на этом графике", – призвали в проекте.

Статистика потерь. Источник: Telegram/Проект "Хочу жить"

Что ранее сообщали о потерях российской армии в Украине

Напомним, в сентябре 2026 года британская военная разведка оценивала общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину в 1,5 млн военнослужащих. Из них около 500 тысяч – погибшие.

По словам начальника Штаба обороны Великобритании Ричарда Найтона, основную часть этих потерь российская армия понесла с января 2023 года. При этом за соответствующий период оккупантам удалось захватить лишь около 2% территории Украины.

Найтон также обратил внимание на негативные последствия войны для российской экономики, в частности замедление ее роста, снижение потребительского спроса и высокую инфляцию. Однако, по его словам, ни масштабные людские потери, ни экономические трудности не заставили Путина отказаться от намерений подчинить Украину Москве.

Как писал OBOZ.UA, российские военные используют завербованных граждан африканских стран в качестве живого щита при передвижении по опасным участкам фронта. Об этом свидетельствует перехваченный украинской разведкой разговор оккупантов. В ГУР подчеркнули, что для российского командования иностранные наемники – лишь расходный материал.