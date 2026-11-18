Россия испытывает новые реактивные дроны "Герань-6" со скоростью до 1000 км/ч: что известно

Российские реактивные дроны "Герань-5" и "Герань-6", которые сейчас проходят стадию испытаний, очень сильно отличаются от беспилотников, которыми Россия била по Украине в начале войны. По сути, по характеристикам они уже ближе к ракетам, чем к ударным дронам, – и враг активно наращивает использование именно таких средств поражения.

Скорость российских реактивных дронов уже может достигать 1000 км/ч, что делает их перехват сложной задачей. Об этом в интервью украинскому медиа рассказал народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В чем заключаются трудности перехода к массовому применению дронов-перехватчиков

Переход к массовому применению реактивных дронов-перехватчиков осложняется тем, что Россия тоже не сидит сложа руки и постоянно совершенствует свои БПЛА.

"Проблема в том, что средства воздушного нападения, которые сегодня использует Россия – в частности "Герань-5" и "Герань-6" – это уже не те беспилотники, которые мы видели в начале войны. По сути, это уже крылатые ракеты. Именно такой подход первой продемонстрировала Украина, а президент назвал его "дроном-ракетой". Россия сейчас максимально наращивает использование таких дронов-ракет", – отметил Вениславский.

Современные реактивные дроны летят значительно быстрее, чем первые ударные БПЛА, которые Россия копировала с иранских "Шахедов". Сейчас они способны разгоняться до 500 или даже до 1000 км/ч, что сопоставимо со скоростью крылатых ракет.

"Соответственно, противодействовать им даже реактивными перехватчиками очень сложно. Если аппарат летит со скоростью около 800 километров в час, перехватчик тоже должен двигаться как минимум с такой же скоростью. В таких условиях обеспечить очень эффективное кинетическое уничтожение целей чрезвычайно сложно", – считает нардеп.

Наиболее эффективным средством противодействия таким реактивным целям он назвал системы противовоздушной обороны: ракеты класса "земля – воздух" и "воздух – воздух".

"Это может быть самолет, который ракетами сбивает реактивные "шахеды", или наземная система ПВО. В то же время с перехватчиками тоже есть хорошие результаты. Почему их пока не применяют массово? Потому что это очень сложная технологическая задача. Несмотря на это, мы ее решаем: наши производители постоянно демонстрируют новые перехватчики, мы их испытываем и, думаю, они существенно улучшат динамику уничтожения воздушных целей", – заявил Вениславский.

Он также объяснил, почему упомянул российскую "Герань-6", о появлении которой до сих пор публично не сообщалось. Именно эти дроны, которые вскоре могут начать лететь на украинские города, по его словам, способны развивать невиданную ранее для БПЛА скорость

"Это данные наших разведок, которые дали нам понимание, что это за аппарат. Россия сейчас проводит его опытные испытания. Он будет способен развивать скорость до 1000 километров в час и нести достаточно большую боевую часть. Мы должны быть к этому готовы. Это еще раз подчеркивает важность усиления нашей системы противовоздушной обороны, развития украинских ракет класса "земля – воздух" и "воздух – воздух", а также привлечения любых возможностей партнеров, чтобы увеличивать количество таких ракет", – подчеркнул член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября стало известно, что в Украине представили обновленный дрон-перехватчик SPYS