Россия испытывает новые способы применения "Шахедов": Игнат раскрыл подробности

Россия испытывает новые способы применения ударных дронов для террора Украины. На "Шахеды" оккупанты начали устанавливать дополнительное оборудование, превращающее их в многофункциональные аппараты.

Такие модернизированные БПЛА способны выполнять не только ударные, но и разведывательные функции, а также при необходимости служить ретрансляторами связи. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Укринформ".

Россия ищет новые способы использования "Шахедов"

По словам Игната, государство-агрессор постоянно испытывает новые способы применения беспилотников – в частности, путем их разнообразных усовершенствований.

"Появляется почти ежедневно информация о каких-то ноу-хау, которые применяет враг. Они могут быть серьезными, могут быть просто какими-то испытаниями того или иного средства, которое устанавливают на дрон, по факту, тот же "шахед" стал носителем разной полезной нагрузки, который может использоваться как разведывательный аппарат, как ударный дрон, как ретранслятор или все в одном. Таким образом, дрон может стоить одну цену, а если полезная нагрузка более дорогая, то он может быть и дороже", – подчеркнул представитель ВС.

Он добавил, что Россия модернизирует и аппараты типа "Герань-5", которые способны летать еще быстрее, поэтому Украине необходимо как можно скорее масштабировать средства противодействия таким угрозам.

Игнат подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона уже демонстрирует высокие результаты: доля сбитых российских дронов приближается к 90%.

Впрочем, остальные беспилотники продолжают долетать до целей, наносить значительный ущерб государству и создавать угрозу жизни людей.

"Сбить 100% – фактически невозможно на такой огромной территории", – отметил представитель.

Он добавил, что в условиях дефицита ракет для Patriot и других систем противовоздушной обороны Украина рассчитывает на средства радиоэлектронной борьбы и малую ПВО для уничтожения российских беспилотников.

"Мощно работает сегодня РЭБ. Ну и также (Украина рассчитывает. – Ред.) на малую ПВО – это то, что сегодня тоже позволяет сбивать, начиная от мобильных огневых групп и заканчивая расчетами зенитных орудий и других средств", – сказал Игнат.

Он подчеркнул необходимость масштабирования уже имеющихся украинских разработок и решений партнеров, чтобы повысить эффективность уничтожения, в частности реактивных беспилотников.

По словам Игната, российские беспилотники, долетающие до западных областей Украины, могут использовать спутниковую навигацию или другие системы наведения, в частности сети связи, которые позволяют оператору управлять аппаратом в реальном времени.

"Вы видите, что не только в Закарпатскую область, но часто долетают и дроны, и ракеты на территорию соседних государств, даже членов НАТО. Навигация используется разная: может быть спутниковая навигация, противник может использовать и другие системы наведения, в частности те же mesh-сети для того, чтобы оператор мог управлять аппаратом в реальном времени с территории государства-агрессора", – сказал Игнат.

Он добавил, что украинские специалисты прорабатывают вопрос, как минимизировать риски такого способа управления дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября в Польше во время атаки РФ на Украину упали две крылатые ракеты X-101 и реактивный "Шахед".

Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры, в том числе критической.