Россия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчать

Не смотря на тяжелое экономическое положение и технологическое отставание после развала СССР Россия продолжала гонку вооружений с США, пытаясь конкурировать практически в каждой категории. Одной из них было направление создания многофункционального истребителя пятого поколения Т-50, впоследствии – Су-57. На сегодняшний день это один из немногих серийных истребителей пятого поколения в мире, но как он себя проявил за время войны России против Украины? Давайте разберемся.

Су-57 является самым распиаренным российским истребителем – при том, что на момент начала этой кампании расхваливания он толком не эксплуатировался, а характеристики и надежность вызывали сомнения.

В августе 2011 года на авиасалоне МАКС произошло событие, ставшее значимым для аэроспоттеров. В ходе мероприятия у звезды показа Су-57 (на тот момент Т-50-2) произошел помпаж двигателя и самолет не смог выполнять далее полетную программу.

Российская пропаганда пыталась перебить технические и технологические проблемы самолета заказными статьями в западных изданиях. Некие псевдоаналитики рассказывали о том, насколько эти самолеты "не имеющие аналогов в мире". Самой излюбленной темой таких заказных статей было сравнение Су-57 с F-22 и F-35, хотя технически правильным было проводить сравнение только с первым.

Выглядело это весьма забавно, ведь не существующий в серии истребитель всячески позиционировали конкурентом серийных боевых машин, производившихся на тот момент в количестве уже более сотни бортов в год и доказавших свою боеспособность в реальных боестолкновениях.

24 декабря 2019 года в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный Су-57, который перегоняли для подготовки к пафосной и торжественной передаче в состав ВКС РФ. Это произошло из-за отказа системы управления.

Катастрофы и ЧП продолжают преследовать Су-57 до сих пор. Например, 29 октября в Ахтубинске из-за внутреннего возгорания двигателя истребитель полностью сгорел.

Так, что же не так с этим самолетом?

Хромая утка в небе

Истребитель пятого поколения начал разрабатываться еще в советское время. И даже на тот момент имевшиеся концепции заходили в тупик, из-за отсутствия достаточной технологической базы и чрезмерной дороговизны подобного проекта. Но в новообразованной Российской Федерации пытались показать, что могут не только не отставать, но даже опережать Запад.

Например, принятый на вооружение и запущенный в серийное производство танк Т-90 (ставший гордостью Бориса Ельцина) представлял собой глубокую модернизацию Т-72Б, получившую больше уязвимых зон, чем у базового ОБТ. Концептуально устаревшая боевая машина стала на тот момент экспортным спасательным кругом для "Уралвагонзавода", но не вывела отрасль из тупика.

Дальнейшая генерация тупиковых идей привела к платформе Т-14 "Армата". Ею запугивали всю Европу, но производить могут в единичных экземплярах в год и до сих пор не могут исправить дефекты трансмиссии, топливной системы и прочее.

Планировавшийся на замену ЗРПК "Тунгуска" комплекс "Панцирь-С1" на деле оказался менее эффективным не только из-за проблемной системы управления огнем, но и из-за зенитных управляемых ракет, спорящих с законами аэродинамики.

Множество амбициозных проектов зашли в глухой тупик. Ведь если в СССР не могли их реализовать, то способна ли была на это Россия? Аналогично и с Су-57 – самолетом, который впитал в себя революционные идеи прошлого века, реализованные в условиях отсутствия необходимых инструментариев за счет банального каннибализма и формата "Lego". Вопрос качества такой реализации актуален до сих пор.

Например, кокпит для Су-57 попросту перекочевал с Су-35, на котором размещался модернизированный набор органов управления и приборная панель с Су-30. Фактически российские авиастроители не стали изобретать что-то новое, революционное, необходимое для самолета нового поколения, а позаимствовали приборную панель у самолета 4++.

Это касается и двигателя АЛ-41Ф1, также перекочевавшего с Су-35 и Су-30, который не является силовой установкой, удовлетворяющей требованиям самолета пятого поколения. Двигатель же второго этапа, Изделие-30, до сих пор проходит испытания, и первый серийный Су-57 с двигателем нового поколения может быть принят на вооружение только в 2027 году – и это в лучшем случае. Поднятый в воздух в декабре 2025-го борт 052 с двигателем Изделие-177 до сих пор не завершил испытания, а по имеющейся информации именно он и сгорел 29 октября 2026 г. на аэродроме "Ахтубинск".

Отдельно можно было бы обговорить эффект малозаметности Су-57, что якобы делает его самолетом-невидимкой, и прочие боевые характеристики, но это немного позже. Главная мысль этого раздела заключается в том, что Россия попыталась реализовать проект, который был не по силам даже СССР. А в итоге имитировала выполненную работу, создав самолет, собранный из составных частей прошлого поколения, но получивший широчайший пиар и баснословный рекламный бюджет.

Конечно, можно говорить о том, что моя позиция может быть предвзятой. Но, думаю, все согласятся с тем, что лучшим доказательством эффективности любой техники является ее участие в реальных боевых действиях, а не испытания или учения. Так как же себя показал Су-57 в войне в Украине?

Боевой опыт Су-57

Первый боевой опыт у Су-57 был не в Украине, а в 2018 году в Сирии, где он совершил 10 боевых вылетов, нанося удары по силам повстанцев, у которых не было ни ПВО, ни ПЗРК. Назвать это боевым опытом сложно, но как есть.

Участие же Су-57 в войне в Украине российские источники подтверждали с 2022 года, но самолет преимущественно применялся для пуска ракет Х-59 и Х-69 (разработанной специально для его внутренних отсеков). То есть, зачастую боевая машина находилась на безопасном расстоянии и наносила дистанционные удары. Тем не менее потери этот истребитель нес.

Так, 8 июня 2024 года на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ ударными дронами был поражен первый истребитель Су-57. По информации ГУР МО Украины, повредить тогда удалось два борта.

25 апреля 2026 года на аэродроме "Шагол" Челябинской области ударные дроны также повредили два Су-57.

А 23 июля и вовсе произошел крайне интересный инцидент. В районе села Луцино Одинцовского района Московской области российская ПВО сбила свой же Су-57 посредством кибератаки на их систему управления.

В целом, как можно видеть, прямого боевого контакта у Су-57 еще ни разу не было и в чужое воздушное пространство, с наличием систем ПВО, он не рискует залетать. Но есть еще один очень важный момент, который приоткрывает завесу функциональности этого истребителя-невидимки.

Летом 2026 года РОВ развернули масштабную кампанию по террору юга Украины с целью заблокировать судоходство в Черном море. Для этих целей активно применялись реактивные дроны-камикадзе, эрзац-ракеты, удары противокорабельными средствами, а также авиация, запускавшая по портовой инфраструктуре Одесской области и судам в море ракеты Х-59/69. Среди наиболее часто применявшихся самолетов были не только Су-35 и Су-30, но и Су-57. И вот тут самая интересная деталь.

Как только Су-57 оказывались в воздушном пространстве над Азовским морем, все мониторинговые каналы сообщали об угрозе пуска авиационных ракет. То есть, самолет-невидимка, истребитель пятого поколения – "не имеющий аналогов в мире" – фиксировался и сопровождался еще до подлета на пусковой участок.

Сколько на самом деле ВКС РФ получают каждый год Су-57?

В российских источниках утверждается, что в составе ВКС РФ есть 72 истребителя Су-57. Но это и близко не соответствует действительности.

15 мая 2019 года президент РФ анонсировал закупку Министерством обороны России 76 Су-57, которые должны поступить на вооружение трех авиационных полков к 2028 году. Такие заявления это не про находящиеся в летном и боевом состоянии самолеты, а про запланированные по контракту. А что реально передано? И тут начинается самое интересное.

Если цитировать официальные российские ресурсы, то на вооружение ВКС РФ с 2020 по конец 2025 года должно было поступить 48 бортов, а именно:

2020–2021 – 4;

2022 – 6;

2023 – 11;

2024 – 13;

2025 – 14.

То есть, судя по всему Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) производство было выведено на количество… один готовый борт в месяц. То есть, высокотехнологичный, "не имеющий аналогов в мире" истребитель пятого поколения производится в количестве, как и истребитель поколения 4++? Как-то странно это выглядит… И вот почему.

Первый серийный истребитель Су-57 был передан ВКС РФ 29 января 2021 года. Должны были два, но один из них во время перелета потерпел крушение в декабре 2020 года в Хабаровском крае из-за отказа системы управления.

В январе 2022 года было передано ВКС РФ два Су-57 с серийными номерами 52201 (Т-50С-3) и 52202 (Т-50С-4), получившие бортовые номера 51 "синий" и 52 "синий". Что интересно, при детальном изучении аэроспоттерами фюзеляжа одного из этих переданных истребителей они пришли к выводу, что борт номер "52 синий" мог получить для передачи ВКС РФ прототип второго этапа Т-50-11, переданный в августе 2017 года и летавший все это время с бортовым номером "511".

В феврале 2022 года было передано ВКС РФ очередные два Су-57, получившие бортовые номера 02 "красный" и 52 "красный".

В мае 2022 года ВКС РФ получили еще два истребителя Су-57 с бортовыми номерами 53 "красный" (Т-50С-5) и 54 "красный" (Т-50С-6).

В декабре 2022-го ВКС РФ получили четыре Су-57.

И далее начинается самое интересное, ведь в 2022 году КнААЗ еще работал по инерции и сдавал заготовленные заделы, а вот с 2023-го все кардинально изменилось. В первую очередь из-за введения масштабных санкций против РФ и усложнившимся производством той компоненты, что критически зависима от западных технологий.

Первое сообщение о передаче ВКС РФ истребителей Су-57 в 2023 году появилось 28 сентября. Передавали их вместе с партией из пары Су-35С, а вот сколько пятого поколения истребителей было передано – не сообщалось. Даже пафосных фото не было опубликовано с передачи этих самолетов. Тогда же, в 2023-м, появилась информация, что для завершающей сборки фюзеляжей Су-57 используются элементы образцов для статических и наземных испытаний.

27 декабря 2023-го была передана вторая партия истребителей Су-57 за год, и в этот раз в ходе показа на фото хотя бы фигурировал один единственный борт. Таким образом, фото- и видеоверификация в течение 2023 года запечатлела один уникальный борт, хотя российские официальные источники утверждали, что поставки составили 11 боевых машин.

В 2024 году первая партия была передана аж 12 сентября, что уже указывало на серьезные проблемы КнААЗ в вопросах выполнения контракта по заказанным машинам. На фото и видео передачи фигурировал в основном один борт, но по имеющейся информации в передаче было задействовано три Су-57.

В ноябре и декабре 2024-го было передано по одному истребителю Су-57 итого, верифицированная передача за год составила 5 бортов. Официально было заявлено о передаче 13 новых бортов Су-57.

В 2025 году в новосибирском аэропорту Толмачево первая передача Су-57 состоялась в апреле и, это было всего два самолета с бортовыми номерами 25 "красный" и 26 "красный".

В ноябре 2025-го сообщили, что на экспорт в некую неназванную страну были первые два Су-57Э. Но и тут есть интересный нюанс.

Заявление о первой экспортной поставке прозвучало на официальной презентации на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ, где и был во всей красе презентован экспортный вариант истребителя Су-57Э. Вот только на авиасалоне показали не его, а восьмой летный прототип истребителя Су-57, известный как Т-50-9, получивший бортовой номер "509", но при этом совершивший первый полет 24 апреля 2017 года!

По итогам официального ввода в состав ВКС РФ этих истребителей в 2025 году должно было быть 14! Грубо говоря, есть над чем задуматься.

В феврале 2026 года была передана очередная партия Су-57, но на фото и видео ни единого раза не фигурировало количество более двух единиц. И еще один момент – это партия передавалась в рамках заказа 2025 года и не имела отношения к обязательствам КнААЗ на 2026-й.

В сентябре 2026 года была осуществлена первая передача Су-57, но на фото и видео присутствовал всего лишь один борт. Ни два, ни три одновременно, или как в декабре 2022-го сразу четыре новых борта, а всегда лишь один и тот же.

И все это вызывает много вопросов. В том числе, а какое реальное производство Су-57 у КнААЗ?

По крайней мере, это говорит о том, что верифицированное производство Су-57, а не официально заявляемое, с 2022 года представляет собой производство 3-4 новых бортов, а общее количество именно новой продукции может быть в пределах 21-22 самолетов.

Выводы

В 2026 году Россия потеряла наибольшее количество Су-57 за все время полномасштабного вторжения в Украину. При этом сам самолет, на рекламу которого были потрачены и продолжают тратиться баснословные средства, в полноценном бою и реальных боевых условиях так себя ни разу и не проявил.

В целом, в задачи самолета-невидимки, который хорошо виден за сотни километров до выхода на пусковой участок, входит исключительно террор на удалении. Причем в задачи этого истребителя ВКС РФ даже опасаются включать пуски КАБов.

Су-57 не только не соответствует основным требованиям пятого поколения, но и вряд ли сможет до них дотянуться. И это, пожалуй, его главное достоинство – он лакмусовая бумажка технологического тупика российского ВПК.

За последние 35 лет Россия представила на мировой рынок множество военной продукции, которую называют "не имеющей аналогов в мире" и продают по соблазнительным ценам – нередко в кредит. Но по факту за всей этой красивой оберткой всегда скрывается нечто с большим количеством нерешенных технических дефектов и сомнительной функциональностью, особенно в условиях современной войны.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".