Россия запустила две волны ракет по Смеле в Черкасской области: пострадали шесть человек
Российская ракета. Иллюстративное фото.
Источник: MilNews
В ночь на 17 ноября российская оккупационная армия нанесла многочисленные ракетные удары по Смеле Черкасской области. В результате двух волн обстрела травмированы шесть человек.
Под ударом оказалась промышленная инфраструктура. Об этом сообщили в Черкасской областной военной администрации.
Последствия обстрела
По информации областной власти, с ночи враг атаковал Смелу восемью ракетами. Мониторинговые каналы сообщали, что удар наносился как баллистическими, так и крылатыми ракетами.
Основной целью удара были объекты промышленной инфраструктуры. Также повреждено заведение профессионального образования и выбиты окна в жилых домах рядом.
Ранения вследствие ракетных ударов получили шестеро человек. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
На месте работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается. В свою очередь Воздушные силы ВСУ после 8:30 утра сообщали о движении очередной ракеты в сторону Смелы.
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