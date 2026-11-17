Россия запустила две волны ракет по Смеле в Черкасской области: пострадали шесть человек

В ночь на 17 ноября российская оккупационная армия нанесла многочисленные ракетные удары по Смеле Черкасской области. В результате двух волн обстрела травмированы шесть человек.

Под ударом оказалась промышленная инфраструктура. Об этом сообщили в Черкасской областной военной администрации.

Последствия обстрела

По информации областной власти, с ночи враг атаковал Смелу восемью ракетами. Мониторинговые каналы сообщали, что удар наносился как баллистическими, так и крылатыми ракетами.

Основной целью удара были объекты промышленной инфраструктуры. Также повреждено заведение профессионального образования и выбиты окна в жилых домах рядом.

Ранения вследствие ракетных ударов получили шестеро человек. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На месте работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается. В свою очередь Воздушные силы ВСУ после 8:30 утра сообщали о движении очередной ракеты в сторону Смелы.

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