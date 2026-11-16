Россия запустила по Украине более 150 дронов: силы ПВО рассказали, сколько целей было уничтожено

В ночь на 16 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 158 БПЛА разных типов.

Силы ПВО обезвредили 131 цель, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Российская атака 16 ноября и ее последствия

В ночь на 16 ноября (с 18:00 15 ноября) противник атаковал 158 ударными БпЛА типа "Шахед" (77 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 131 вражеский БпЛА разных типов (55 из них – реактивные).

"Несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!" – отмечали в ВС в 8 утра.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника по 19 локациям, а также падения сбитых целей (обломков) в 11 локациях.

Результаты боевой работы сил ПВО

Одесская область

Ночью российские войска в очередной раз массированно атаковали Одесскую область. Есть повреждения инфраструктурных объектов.

В результате падения обломков и взрывных волн повреждено несколько частных домов. В зданиях выбиты стекла. Также вспыхнули пожары.

Предварительно, без пострадавших.

Россия ударила по Одесской области

Россия ударила по Одесской области

Россия ударила по Одесской области

Кировоградская область

Ночью в результате вражеской атаки повреждено одно из транспортных предприятий в Голованевском районе.

На объекте возник пожар – огонь охватил здания и технику.

Пожар на транспортном предприятии

Обошлось без жертв и пострадавших.

Черкасская область

В регионе враг целился по энергетике. В Звенигородском районе атакованы несколько объектов. Часть потребителей осталась без электроснабжения.

Кроме того, вражеский БпЛА попал на территорию недействующего предприятия. Пожар ликвидирован.

Обращений от населения по поводу повреждения имущества не поступало.

Винницкая область

В результате вражеской атаки произошло попадание в объект критической промышленности.

Пострадавших нет. Ликвидация последствий осложнялась угрозой повторных ударов.

Оказались под ударами и объекты энергетики. Специалисты уже работают на местах.

Запорожская область

Враг атаковал село Беленькое. FPV-дрон попал по объекту гражданской инфраструктуры.

Погиб 59-летний мужчина.

Днепропетровская область

Из-за атаки россиян на Днепр повреждены несколько многоэтажных домов. Взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

Повреждены дома

Всего враг атаковал беспилотниками шесть районов почти 20 раз.

В Днепре повреждены транспортная инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

В Павлограде повреждены учебное заведение, многоэтажки, автомобиль. Пострадали два человека. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 77-летнего мужчину. Женщина 42 лет лечится амбулаторно.

На Никопольщине противник бил по райцентру, Покровской и Мировской громадам. Поврежден частный дом.

В Лычковской громаде Самаровского района повреждена инфраструктура. Произошел пожар.

В Каменском россияне целились в предприятие.

В Синельниковском районе под ударом оказались Синельниково и Николаевская громада. Повреждена инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой тактике российского террора. По его словам, в последние месяцы российские войска выбирают отдельные регионы Украины в качестве основных целей для ударов и в течение нескольких суток сосредотачивают атаки на их энергетической инфраструктуре. Больше всего попаданий с начала сентября зафиксировали на Днепропетровщине – 131, а также на Киевщине, Житомирщине и Сумщине.