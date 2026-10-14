Россия запустила за ночь по Украине 39 баллистических ракет и дроны: Зеленский указал на циничное нарушение "энергетического перемирия" и обратился в США

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночь террора, которую устроила Россия. Глава государства рассказал, что путинская армия применила 39 баллистических ракет.

Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа жестко отреагировать на российский террор и ввести санкции против РФ. Об этом украинский президент заявил в своем Telegram-канале.

Как прошла ночь в Украине

По информации Зеленского, путинские войска использовали для обстрела 39 баллистических ракет разных типов и более 120 ударных дронов и баражирующих боеприпасов. Основной целью удара была энергетика и критическая инфраструктура в Киеве, Киевской области и Харькове. Зеленский подчеркнул, что это был прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, по которой президент США определил прекращение огня.

"Удар совершенно сознательный и показательный масштабностью – такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления Президента Америки сильными. По меньшей мере, 600 тысяч человек сейчас, к сожалению, без электричества. Могут быть и большие отключения. К сожалению, есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашего электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса", – сообщил Зеленский.

Требование к Трампу

После очередного ночного обстрела Зеленский призвал Соединенные Штаты и "каждого в мире, кто не закрывает глаза на реальность", отреагировать жестко. Зеленский отметил, что Россия упустила возможность деэскалации и четко избрала продолжать свою безумную войну на уничтожение.

"Мы просим Президента Трампа ввести СИЛЬНЫЕ санкции против России, тем более что недавно принятый и подписанный закон Линдси Грэмма это позволяет и регламентирует. У Президента Америки есть все сильные и достаточные инструменты, чтобы приблизить мир благодаря силе, справедливости и давлению на агрессора", – написал Зеленский.

Кроме того, украинский президент снова попросил предоставить Украине дополнительные перехватчики для ЗРК Patriot. Зеленский подчеркнул, что Украина абсолютно справедливо говорит Соединенным Штатам, Европе и всем партнерам, что ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого неадекватного субъекта, как Россия.

Последствия удара РФ по дому... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия удара РФ по дому... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия удара РФ по дому... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия удара РФ по дому... Развернуть

Последствия удара РФ по дому... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Последствия удара РФ по дому... Источник: Андрей Жигайло Развернуть

Напомним, 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. Под атакой оказались объекты энергетики. После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои со светом фиксируются и на правом берегу, известно о пострадавших и погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ в течение 13 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавший, повреждено более 20 объектов