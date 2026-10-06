Россия применяет для атак на Украину модернизированные дроны: в ISW назвали главные цели врага

Россия применяет для атак на...

Российская оккупационная армия активно внедряет новые модификации беспилотников, чтобы максимизировать ущерб украинской инфраструктуре. Враг пытается воспользоваться окном возможностей до того, как Украина сможет развернуть эффективные меры борьбы в больших масштабах

Оккупанты модернизируют технологии, повышают устойчивость дронов к средствам радиоэлектронной борьбы и пытаются полностью локализовать их производство. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Модернизация "Герань-4"

По данным Главного управления разведки МО Украины, страна-агрессор модифицировала оптическую навигацию, компас и боевую часть ударного беспилотника дальнего радиуса действия "Герань-4".

В обновленную версию дрона интегрированы новые компоненты автономной навигации, среди которых высокоточный магнитоиндуктивный датчик американского производства. Такая модернизация позволяет БПЛА значительно проще осуществлять автономное целеуказание и навигацию в условиях активного воздействия украинских средств РЭБ.

Кроме того, Россия начала заменять китайские реактивные двигатели на новые силовые установки собственного производства, изготавливаемые в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга". Таким образом РФ пытается снизить зависимость от прямых импортных поставок деталей из Ирана и КНР, переходя к локализации сборки.

Опасность для мостов

Главной особенностью обновленных БПЛА стало появление специализированной кумулятивно-режущей боеголовки специального назначения. Это вооружение спроектировано специально для уничтожения защищенных целей из стального проката и бетона, а также для нанесения критических повреждений вантовым мостам.

В последние дни российские войска уже активизировали удары с применением этих средств по ключевым логистическим артериям Киева – Северному и Южному мостам через Днепр.

Расширение возможностей БПЛА

Параллельно с ударными беспилотниками противник обновляет и разведывательные платформы. 5 октября подразделения 8-го армейского корпуса Украины перехватили новый российский разведывательный дрон "Молния-13". Сообщается, что этот БПЛА оснащен четырьмя двигателями и в полтора раза превосходит по размерам предыдущие версии.

Российские ВПК и разработчики продолжают наращивать производство, увеличивать скорость и маневренность беспилотников, а также диверсифицировать пусковые платформы.

Каковы главные цели оккупантов на осень и зиму

В ISW подчеркивают, что ставка на новые модификации дронов сделана не случайно. Враг торопится развернуть максимально устойчивые и опасные модификации БПЛА до того, как Силы обороны Украины успеют подстроить и масштабировать системы противодействия.

Основная цель этой спешки – нанести максимальный урон украинской энергетической инфраструктуре и логистическим путям в течение осени, чтобы подорвать устойчивость страны перед началом масштабной и жесткой зимней кампании ударов.

Напомним, президент Украины заявил о подготовке новых соглашений, касающихся систем ПВО и ракет для них. По его словам, Украина также рассчитывает на скорейшее начало производства перехватчиков для борьбы с российскими дронами.

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