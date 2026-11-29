Россия нанесла авиаудар по Запорожью: погибла женщина, из-под завалов дома достали ребенка. Фото и видео

В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Запорожье: по городу они направили КАБы. Зафиксированы значительные разрушения в частном секторе, повреждены также многоэтажки и нежилые здания.

Погиб человек, еще двое получили ранения, среди пострадавших – ребенок, которого достали из-под завалов дома. О последствиях российского террора рассказали сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Что известно о последствиях ударов

Первые официальные данные о последствиях вражеской атаки появились около 04:30 утра.

"Враг атаковал Запорожье. В результате ударов погибла женщина, еще два человека получили ранения. Среди них – ребенок, которого деблокировали из-под завалов. Последствия атаки устанавливаются", – писал тогда Семикин.

По словам Федорова, спасти удалось девочку 14 лет, ее передали под наблюдение врачей.

"Российские управляемые авиабомбы разрушили дома в частном секторе, повредили многоквартирные дома и нежилые здания", – отмечал он.

Позже Семикин уточнил: полностью разрушен один частный дом. А повреждения, помимо многоэтажек, получили два учебных заведения.

Разрушен частный дом

Разрушен частный дом

Последствия атаки

Разрушен частный дом

Чиновники также показали жуткие фотографии мест прилетов вражеских авиабомб.

Россия ударила по Запорожью КАБами

Россия ударила по Запорожью КАБами

Россия ударила по Запорожью КАБами

Россия ударила по Запорожью КАБами

Как сообщал OBOZ.UA, город Кременчуг Полтавской области вечером 28 ноября подвергся атаке российских дронов. В результате обстрела погибла женщина; пострадали как минимум пять человек.

Глава ОВА (ОГА) Виталий Дякивнич сообщил, что вражеский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома. Там возникли пожары (на открытой местности и на балконе одной из квартир). Также повреждено остекление окон прилегающих домов.