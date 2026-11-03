Россия нанесла удары по Днепру: повреждены дома, ранены. Фото и видео
Россия нанесла удары по Днепр.
Источник: Днепропетровская ОВА
Ночью 3 ноября оккупационная армия России нанесла многочисленные ракетные удары по Днепру. Одной из целей путинских террористов стал жилой многоэтажный дом.
Вследствие атаки пострадали мирные жители, зафиксированы масштабные разрушения. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
Ракетный террор
По информации областной администрации, целью ракетной атаки стал многоэтажный дом. Также на опубликованных кадрах зафиксированы повреждения частных домов и транспортных средств.
Вследствие атаки пострадали люди. По состоянию на 7:00 в ОВА не сообщали о числе раненых и их состоянии. Также неизвестно, есть ли люди под завалами разрушенного дома. Впрочем, в ОВА отметили, что на месте продолжается поисково-спасательная операция.
В течение ночи и утром российские оккупанты атаковали Днепр баллистическими ракетами и крылатыми ракетами Х-101 со стратегических бомбардировщиков.
Последствия российского террора.
Источник: Днепропетровская ОВА
Масштабные разрушения в Днепре.
Источник: Днепропетровская ОВА
Последствия террора.
Источник: Днепропетровская ОВА
Последствия ракетного удара.
Источник: Скриншот
Разрушения в Днепре.
Источник: Скриншот
Глава областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские террористы атаковали энергетическую инфраструктуру в Днепре. Также он проинформировал, что ракетные удар по многоэтажке застал людей, когда одни собирались на работу, а другие уже были в пути.
Пожар после российской атаки.
Источник: Днепропетровский облсовет
Оккупанты применили ракеты.
Источник: Днепропетровский облсовет
Среди мирных жителей есть пострадавшие.
Источник: Днепропетровский облсовет
В Днепре поврежден транспорт.
Источник: Днепропетровский облсовет
Среди мирных жителей есть пострадавшие.
Источник: Днепропетровский облсовет
В Днепре поврежден транспорт.
Источник: Днепропетровский облсовет
Разрушения после ракетной атаки.
Источник: Днепропетровский облсовет
Напомним, 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Харькову. В Немышлянском районе был атакован переход между корпусами одного из медицинских учреждений. Вследствие вражеского удара ранения получили 62 человека.
Ранее сообщалось, что утром 2 ноября атаковали Славянск Донецкой области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.
Как писал OBOZ.UA, утром 2 ноября российские войска нанесли авиаудары по Изюму и Чугуеву в Харьковской области. В Изюме вражеские КАБы попали в жилые многоэтажки, в результате чего погиб человек, еще 19 человек пострадали. Среди пострадавших были дети.
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