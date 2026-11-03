Россия нанесла удары по Днепру: повреждены дома, ранены. Фото и видео

Ночью 3 ноября оккупационная армия России нанесла многочисленные ракетные удары по Днепру. Одной из целей путинских террористов стал жилой многоэтажный дом.

Вследствие атаки пострадали мирные жители, зафиксированы масштабные разрушения. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Ракетный террор

По информации областной администрации, целью ракетной атаки стал многоэтажный дом. Также на опубликованных кадрах зафиксированы повреждения частных домов и транспортных средств.

Вследствие атаки пострадали люди. По состоянию на 7:00 в ОВА не сообщали о числе раненых и их состоянии. Также неизвестно, есть ли люди под завалами разрушенного дома. Впрочем, в ОВА отметили, что на месте продолжается поисково-спасательная операция.

В течение ночи и утром российские оккупанты атаковали Днепр баллистическими ракетами и крылатыми ракетами Х-101 со стратегических бомбардировщиков.

Последствия российского террора. Источник: Днепропетровская ОВА

Масштабные разрушения в Днепре. Источник: Днепропетровская ОВА

Последствия террора. Источник: Днепропетровская ОВА

Последствия ракетного удара. Источник: Скриншот

Разрушения в Днепре. Источник: Скриншот

Глава областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские террористы атаковали энергетическую инфраструктуру в Днепре. Также он проинформировал, что ракетные удар по многоэтажке застал людей, когда одни собирались на работу, а другие уже были в пути.

Пожар после российской атаки. Источник: Днепропетровский облсовет

Оккупанты применили ракеты. Источник: Днепропетровский облсовет

Среди мирных жителей есть пострадавшие. Источник: Днепропетровский облсовет

В Днепре поврежден транспорт. Источник: Днепропетровский облсовет

Среди мирных жителей есть пострадавшие. Источник: Днепропетровский облсовет

В Днепре поврежден транспорт. Источник: Днепропетровский облсовет

Разрушения после ракетной атаки. Источник: Днепропетровский облсовет

Напомним, 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Харькову. В Немышлянском районе был атакован переход между корпусами одного из медицинских учреждений. Вследствие вражеского удара ранения получили 62 человека.

Ранее сообщалось, что утром 2 ноября атаковали Славянск Донецкой области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 68-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, утром 2 ноября российские войска нанесли авиаудары по Изюму и Чугуеву в Харьковской области. В Изюме вражеские КАБы попали в жилые многоэтажки, в результате чего погиб человек, еще 19 человек пострадали. Среди пострадавших были дети.