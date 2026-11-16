Россия нанесла удары по Днепру: есть жертва и пострадавшие. Фото и видео

Утром в понедельник, 16 ноября, российские оккупанты дважды обстреляли Днепр. В результате атак погиб один человек, еще десятерых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также в результате атаки повреждены жилые дома, вспыхнули автомобили. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганджа.

Что известно

О первом российском обстреле начальник Днепропетровской ОВА сообщил 16 ноября в 7.19.

Он отметил, что в результате российской атаки на Днепр 44-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Позже, в 8.19, он сообщил, что оккупанты снова обстреляли Днепр. В результате атаки один человек погиб, еще трое получили ранения.

Из-за российского обстрела повреждены жилые дома

На дороге загорелись автомобили.

На месте атаки работают все службы.

Видео с места последней вражеской атаки на Днепр опубликовали в местном Telegram-канале.