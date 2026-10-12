Россия нанесла удары по Днепру: есть погибший. Фото

Днем 12 октября в Днепре раздались взрывы. Российские войска нанесли удары по областному центру: есть разрушения, в жилом доме вылетели окна, в другом районе вспыхнул пожар в торговом центре.

Известно как минимум об одной жертве атаки. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно об атаке

О том, что российские войска в разгар воздушной тревоги нанесли удары по Днепру, Ганжа сообщил в 10:52.

Куда именно попал враг – чиновник не уточнил. Однако отметил, что повреждения получила расположенная рядом с эпицентром взрыва многоэтажка.

"Враг нанес удар по Днепру. Взрывной волнойповреждены окна многоэтажного дома. Информацию о пострадавших уточняем" , – писал он тогда.

Вскоре стало известно, что в результате российской атаки погиб человек.

Ганжа также показал фотографии поврежденного дома: там коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий.

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

В многоэтажном доме взрывная... Развернуть

Вскоре Ганжа сообщил об еще одном взрыве – в Днепровском районе города.

"Загорелся один из этажей торгового центра. Информацию о пострадавших уточняем", – написал глава ОГА в 11:40.

Последствия удара по Днепру

Последствия удара по Днепру

Последствия удара по Днепру

Ранее OBOZ.UA сообщал, что днем 12 октября Россия нанесла удар по Днепру: есть погибший. Сразу после удара стало известно о как минимум одном погибшем.