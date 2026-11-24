Россия нанесла удар по Одесской области, есть погибшие и раненые: все подробности. Фото

В результате очередной российской атаки на Одесскую область погибли двое людей – 41-летний мужчина и 17-летний парень. Еще трое людей получили ранения, среди них – 12-летний ребенок. Также повреждена гражданская инфраструктура, частный дом, производственное здание и автомобили.

О последствиях российских обстрелов сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он подчеркнул, что враг продолжает атаковать мирное население региона.

Обстрел Одесской области – п... Развернуть

По словам главы ОВА, в результате обстрелов погибли двое мирных жителей. Среди них – 41-летний мужчина и 17-летний парень.

Еще трое человек получили ранения. Среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

Поврежденные объекты

В результате российской атаки повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры. В частности, пострадали частный жилой дом, производственное здание и легковые автомобили.

На местах попаданий работают соответствующие службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления России против гражданского населения.

Олег Кипер выразил соболезнования родным и близким погибших.

Обстрел Одесской области – п... Источник: t.me/odeskaODA Развернуть

Обстрел Одесской области – п... Источник: t.me/odeskaODA Развернуть

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе в результате российского обстрела погибла известная журналистка.