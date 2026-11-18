Россия нанесла удар по Одессе: есть жертва и раненые

В среду, 18 ноября, российские оккупанты атаковали Одессу. Целью российской атаки стал жилой дом в центре города.

В результате российского обстрела погиб человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Что известно

Атаке оккупантов 18 ноября подверглась центральная часть Одессы. Россияне атаковали жилой дом города. В результате обстрела известно о одном погибшем и еще нескольких пострадавших.

"К сожалению, в результате вражеской атаки на Одессу погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Лысак.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.