Россия нанесла удар по Павлограду: есть раненые

В Павлограде в Днепропетровской области 1 октября в результате российской атаки ранения получили трое человек. Среди них — 69-летняя женщина и мужчины в возрасте 24 и 42 лет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram. Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Женщина находится в тяжелом состоянии, а мужчины — в состоянии средней тяжести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 28 сентября российские войска атаковали отделение логистической компании в Синельниковом в Днепропетровской области. Тогда погиб один человек, ещё трое получили ранения, среди них — 15-летний подросток.

Ранее РФ совершила комбинированную атаку на Днепропетровскую область, в ходе которой под ударом оказались Днепр, Кривой Рог и Павлоград. Российские войска применили ударные беспилотники и ракеты, в результате чего были повреждены промышленные предприятия и возникли пожары.