Россия нанесла удар по предприятиям в Чернигове: два человека погибли

Днем 16 ноября российская оккупационная армия атаковала два предприятия в Чернигове. Предварительно мониторинговые каналы писали о приближении к Чернигову вражеских "Бандеролей".

В результате российской атаки погибли два человека, еще четверо травмированы. Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

Что известно

Российские оккупанты атаковали Чернигов в понедельник, 16 ноября, убив двух человек, еще один человек пострадал. Серия взрывов прогремела в городе около 12:45. Под удар попали два предприятия города.

"Враг атаковал 2 предприятия города. Предварительно один человек пострадал", – написал Брыжинский в 12.58.

Позже он сообщил, что в результате российской атаки погибли два человека.

Позже Дмитрий Брыжинский отметил, что сейчас число пострадавших выросло до четырех.

Также в результате атаки разрушениям подверглись помещения гаражного кооператива.

"В результате атаки также разрушениям подверглись помещения гаражного кооператива. Два человека погибли, еще четверо – травмированы", – написал начальник МВА.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в пятницу, 23 октября, в Чернигове в результате российской атаки на одно из городских предприятий погиб человек, еще 25 человек пострадали.

Также мы писали о том, что в городе Мена Черниговской области вечером 14 ноября в результате вражеского удара дрона было повреждено объект критической инфраструктуры. Погибли два человека, еще как минимум один получил ранение.