Россия нанесла удар по предприятию в Нежине, есть погибшие и раненые: под завалами могут находиться люди

В пятницу, 27 ноября, российские оккупанты атаковали Нежин Черниговской области. Удар пришелся по одному из предприятий города.

В результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина, еще четверо человек получили ранения. Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.

Что известно

В результате российского обстрела предприятия в Нежине известно о двух погибших. Сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия работают соответствующие службы.