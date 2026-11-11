Россия нанесла удар по предприятию в Полтаве: произошел пожар, есть пострадавшие

Днем 11 ноября Россия нанесла удар по Полтаве. Зафиксировано попадание на территории частного предприятия, там возник пожар, также поврежден жилой дом.

Пострадали по меньшей мере 3 человека. О последствиях атаки рассказал начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Что известно об ударе по Полтаве

О том, что в облцентре прозвучали взрывы, Дякивнич сообщил в 10:20 – на тот момент без подробностей.

"Полтава под вражеской атакой. Угроза сохраняется", – писал он тогда.

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Примерно через час стало известно, что оккупанты целились по городскому предприятию.

"Враг нанес удар по Полтаве. Зафиксировано попадание на территории частного предприятия. Возник пожар. Все службы работают на месте. Предварительно, травмы получили трое человек. Информация о последствиях уточняется", – отметил чиновник.

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Все трое пострадавших – мужчины. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, третий – в состоянии средней тяжести.

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Позже Дякивнич добавил, что еще в одной локации в Полтаве зафиксировано падение вражеского БпЛА. Предварительно, поврежден частный дом.

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По данным "Суспільне Полтава", взрывов было как минимум два. Один прогремел около 10:08, другой – в 10:18. Перед первым из них в Воздушных силах предупреждали о реактивном ударном дроне в направлении города с востока, перед повторным в сообщении ВС упоминались "Бандероли" курсом на Полтаву.

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Как сообщал OBOZ.UA, 7 ноября враг также атаковал Полтавскую область дронами.

На местах попаданий вспыхнули пожары, пострадали люди.