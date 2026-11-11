Россия нанесла удар по рынку в Черноморске: есть жертва и пострадавшие

11 ноября днем российские оккупанты обстреляли Черноморск Одесской области. Удар пришелся по людному месту – рынку в центре города.

В результате российской атаки один человек погиб, еще одиннадцать пострадали, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россия атаковала Черноморск

"Враг нанес коварный удар по рынку в центральной части Черноморска. В месте, где в это время всегда многолюдно", – написал Кипер.

В настоящее время известно о одном погибшем в результате российской атаки. Еще четверо человек пострадали, двое из них – в тяжелом состоянии. За их жизни борются медики.

Также в результате вражеского удара повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили.

Позже количество пострадавших увеличилось до 11, сообщил начальник Одесской ОВА. Из них девять человек госпитализировали, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.

"До 11 человек увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по рынку в Черноморске. Один человек погиб. Девять человек госпитализированы, состояние четверых из них врачи оценивают как тяжелое", – говорится в сообщении.

Врачи борются за жизнь пострадавших. Еще одному человеку помощь оказана на месте.

На месте работают все соответствующие службы и ликвидируют последствия удара.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что вечером 10 ноября и утром 11 ноября российские оккупанты атаковали инфраструктуру Одесской области. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами.