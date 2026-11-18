Россия нанесла удар по рынку в Златополе Харьковской области: пострадали 12 человек, среди них – ребенок. Фото

Россия утром 18 ноября атаковала Златополь в Харьковской области. Под удар попал городской рынок.

Пострадали как минимум 12 человек, среди них ребенок. О последствиях удара рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россия ударила по рынку в Златополе

Утром 18 ноября россияне совершили новое военное преступление: ударили по рынку в Харьковской области.

"Армия рф нанесла удар по рынку в Златополе. На эту минуту известно о 11 пострадавших, среди них – 11-летний мальчик. Медики оказывают необходимую помощь", – написал Синегубов в 09:08.

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Он добавил, что на рынке загорелись торговые павильоны.

"Все наши экстренные службы работают в усиленном режиме", – отметил чиновник.

Мэр Златополя Николай Бакшеев рассказал, что помимо удара по центру города попадание зафиксировано также по энергетическому узлу.

По его словам, среди пострадавших (чиновник сообщал еще о 10 раненых по состоянию на 08:51) – четыре женщины 1959-1975 годов рождения, пять мужчин 1953-1978 годов рождения и один ребенок 2015 года рождения.

"По информации медиков, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные взрослые получили травмы средней степени тяжести. Ребенок получил осколочное ранение, ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, удалили осколок. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, ребенка отпустили домой. Всем остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, они находятся под наблюдением семейных врачей", – рассказал мэр.

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В 09:35 Синегубов написал о уже 12 пострадавших.

"До 12 человек выросло число пострадавших от вражеского удара по Златополю. Ранения получили 11 человек, в частности 11-летний мальчик. Всех госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные – в состоянии средней тяжести. Еще один человек получил острую реакцию на стресс, ему оказали помощь медики на месте", – поделился последними данными он.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

"Враг атаковал ударными беспилотниками город Златополь Лозовского района. Один из БпЛА попал по территории местного рынка. В результате атаки возник пожар в торговых павильонах на площади 500 кв. м. Также повреждены другие торговые объекты, магазины, жилые дома, производственные помещения и легковые автомобили", – рассказали в ГСЧС об известных на 10:27 последствиях атаки.

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Последствия российской атаки в Златополе

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 ноября, россияне атаковали Запорожье. Целью врага стали объекты промышленной инфраструктуры.

В результате удара погибли два человека, еще 38 получили ранения.