Россия нанесла удар по студенческому общежитию в Днепре: есть разрушения и пострадавшие. Фото

РФ ударила по общежитию в Днепре.

Российские террористы не прекращают атаки на Днепр. Вечером 29 октября войска РФ нанесли удар беспилотником по общежитию одного из профессионально-технических училищ города. На месте "прилета" возник пожар. Пострадали две девушки.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram. Под удар россиян попало общежитие 17-го профтехучилища Днепра.

В результате удара в общежитии вспыхнул пожар

По данным руководителя ОВА, в результате российской атаки загорелись несколько комнат на верхнем этаже.

"Предварительно, люди не пострадали – находились в укрытии", – отметил чиновник.

В результате удара вражеског... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Выбитые окна в здании общежития. Источник: Днепропетровская ОВА

Спасатели потушили пожар. Источник: Днепропетровская ОВА

Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что после удара дроном горит весь 5-й этаж общежития. Он отметил, что дети успели спуститься в укрытие.

Скриншот

Общежитие 17-го ПТУ уже во в... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

В здании общежития выбито бо... Источник: t.me/borys_filatovv Развернуть

В здании общежития выбито более полусотни окон. Студентов будут расселять по другим общежитиям, некоторые решили поехать домой.

Филатов напомнил, что это общежитие уже во второй раз страдает от российских атак.

Последствия удара по студенч... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Разрушенная лестничная клетк... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Выбитые окна в здании общежития. Источник: Днепропетровская ОВА

На месте работали 31 спасатель, было задействовано 9 единиц спецтехники, сообщили в ГСЧС.

Пожарные тушат пожар в общежитии. Источник: ГСЧС

На месте работал 31 спасатель. Источник: ГСЧС

Для тушения пожара задействовали спецтехнику. Источник: ДСНС

Что известно о пострадавших

Сейчас известно, что в результате вражеского удара по общежитию 17-го ПТУ Днепра пострадали две девушки 15 и 16 лет. У них острая реакция на стресс из-за атаки. Медики оказали им всю необходимую помощь на месте, сообщил глава ОВА Ганжа.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 29 октября, российские террористы нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Днепре, где в это время находился пассажирский поезд "Днепр – Запорожье". В результате атаки есть погибшие и раненые. Президент Владимир Зеленский отреагировал и показал последствия.