Россия завершает подготовку к новому массированному удару по Украине: Зеленский назвал возможные цели

Россия снова готовит новый массированный удар по Украине в ближайшее время. По данным украинской разведки, целями, как и прежде, станут энергетика, логистика и объекты жизнеобеспечения.

Об этом говорилось в докладе на селекторном совещании, которое провел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства сообщил в официальном Telegram-канале.

Россия готовит массированный удар

Россия завершает подготовку к новому массированному удару по Украине, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам проведенного селекторного совещания. Целями российских ударов, по данным разведки, снова станут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и громадах.

Также глава государства отметил, что ожидает доклад МИД Украины по итогам коммуникации с партнерами о поставках ПВО. В частности, ключевые потребности Украины – перехватчики для "петриотов" и "насамсов".

Зеленский поблагодарил тех, кто восстанавливает подачу электричества после российских обстрелов.

"Провел селекторное совещание. Прежде всего хочу поблагодарить все ремонтные бригады, каждого и каждую в энергетических компаниях, коммунальных службах, в ГСЧС Украины, кто действительно эффективно выполняет задачи и восстанавливает подачу электричества после российских ударов", – написал президент.

Он добавил, что россияне продолжают бить по подстанциям, воздушным энергомагистралям и всей сети подачи электричества.

Ситуация в городах

Зеленский подчеркнул, что сейчас ситуация особенно сложная в Днепре, в Днепровском районе области, а также в Павлограде. Все необходимые силы задействованы для проведения ремонтных работ.

"Отмечу работу также в Одессе и области, на Харьковщине, в Конотопе и в целом на Сумщине. Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады квалифицированные и работа продолжается 24/7", – сказал президент.

Ситуация на фронте

На совещании также был отдельный доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте. Прежде всего речь шла о Константиновке на Донетчине и вокруг города. По словам президента, специальные задачи для наших войск, которые обороняют это направление, определены и должны быть полностью реализованы.

Также глава государства сообщил о подготовке новых санкционных решений против российских предприятий и лиц, задействованных в производстве их баллистики.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление украинских войск с подконтрольной части Донбасса будет означать проигрыш войны, если такое решение примут добровольно, а не из-за обстоятельств на поле боя. Он подчеркнул, что речь идет не о площади территорий, а о будущем государства и риске новых российских требований.