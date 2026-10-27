Россия значительно наращивает производство КАБов, используя иностранные компоненты: что это значит

Россия наращивает производство управляемых авиабомб, используя иностранные компоненты, несмотря на западные санкции. В течение 2025 года российская компания закупила значительное количество сервоприводов, которых хватило бы для изготовления более 100 тысяч таких боеприпасов.

Об этом сообщает Kyiv Independent. Аналитики отмечают, что недостаточные санкционные ограничения в отношении поставщиков позволяют Москве и дальше укреплять свой военный потенциал.

РФ использует иностранные детали для производства КАБов

Согласно отчету киевского аналитического центра "Центр оборонных реформ", страна-агрессор существенно наращивает производство планирующих авиабомб, что свидетельствует о намерении Кремля продолжать войну против Украины.

В частности, в 2025 году компания АО "ТРВ-Инжиниринг" закупила почти 278 тысяч сервоприводов, необходимых для производства около 139 тысяч бомб, а ее ключевой поставщик ООО "ЦЕД Сейл" до сих пор не находится под западными санкциями.

"Россия наращивает военно-промышленный потенциал, чтобы продолжать вести войны даже после окончания войны в Украине. Это не действия страны, которая готовится к длительному миру", – заявил глава Центра оборонных реформ и бывший главный советник министра обороны Украины Александр Данилюк.

В отчете выявили сеть российских компаний, обеспечивающих импорт комплектующих и сырья для производства комплектов наведения УМПК и УМПБ. Благодаря этим системам Россия переоборудует обычные авиабомбы в высокоточные боеприпасы с увеличенной дальностью, что позволяет самолетам сбрасывать их, оставаясь вне зоны поражения украинской ПВО.

Вместе с тем производство таких комплектов в значительной степени зависит от иностранных деталей, в частности из США, Японии, Китая, Швейцарии и Тайваня.

По данным аналитиков, большинство компаний и лиц, задействованных в производстве российских планирующих бомб, до сих пор не находятся под санкциями.

Большинство производителей российских авиабомб не под санкциями

Из 20 компаний, участвующих в этом процессе, только 8 подпадают под западные санкции или экспортные ограничения. Такой неполный санкционный контроль позволяет России и дальше закупать необходимые компоненты без существенных препятствий.

"Четыре китайские компании определены как имеющие решающее значение для цепочки поставок, некоторые из них, такие, как Shenzhen Fire Power Control Technology Limited, не скрывают явно военное применение своей продукции. Только одна из четырех китайских компаний подпадает под экспортные ограничения США, и ни одна из них не находится под санкциями Великобритании или ЕС", – говорится в материале.

По словам Данилюка, несмотря на неоднократные заявления о готовности к миру, Россия продолжает наращивать производство наступательного вооружения, в частности управляемых авиабомб.

В статье отмечается, что эти боеприпасы играют важную роль в продвижении российских войск на востоке Украины, поскольку их применяют для поражения позиций украинских защитников, укреплений и зданий. Кроме того, российская армия все чаще атакует планирующими бомбами украинские города, которые находятся в пределах их досягаемости.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркнул: в августе 2026 года российские оккупационные войска применили на территории Украины рекордное количество управляемых авиационных бомб (КАБ) – 8 766. Это вызвало целый ряд вопросов о том, насколько возросли угрозы от этого средства террора для украинских городов и чего ожидать в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, на международной выставке MSPO-2026 в польском городе Кельце впервые показали украинскую систему радиоэлектронной борьбы "Ай-Петри", которую разработала и производит компания Storkway. Эта система способна глушить сигналы управления беспилотниками, а также подавлять управляемые авиабомбы.