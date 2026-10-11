Россия снова атаковала Днепр: "Шахед" попал в девятиэтажку, есть пострадавшие. Фото

Вечером в субботу, 10 октября, российские оккупанты вновь обстреляли Днепр. Захватчики нанесли удар ракетой "Шахед" по жилому многоэтажному дому, взрывная волна также затронула и соседние дома.

В результате российской атаки трое человек получили ранения, на месте российского обстрела работают все коммунальные службы. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Что известно

О попадании вражеского БПЛА в жилой дом Днепра Филатов написал в 23:49. Он отметил, что российский "Шахед" попал прямо в девятиэтажку. В результате атаки, по предварительным данным, трое человек получили ранения.

Кроме того, взрыв задел и расположенные рядом дома. Удар был настолько сильным, что , по предположению Филатова, выбитых окон будет несколько сотен. Остальные будут обследованы в течение ночи.

Мэр Днепра отметил, что на месте российского обстрела работают все коммунальные службы.

"Предварительно трое человек получили ранения. Городские больницы находятся в состоянии готовности. Все коммунальные службы также на месте", — говорится в сообщении.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Днепропетровскую область. Так, вечером 9 октября россияне атаковали склады логистической компании в Днепропетровской области и менее чем через час повторно нанесли удар по объекту. В результате обстрела возник пожар.

Только в течение 9 октября российские оккупанты почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов погиб один мирный житель. Захватчики применили беспилотники и артиллерию, а также одну ракету.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Россия дважды за день атаковала Одессу реактивными дронами. В результате обстрелов были повреждены административное здание и двухэтажный жилой дом. Предварительно информации о погибших или пострадавших не поступало.