"Россияне не могли не знать": 24 человека погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышувахе в Запорожской области. Видео

В понедельник 2 ноября российские войска нанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал обстрел в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув, что российские военные не могли не знать о назначении здания и присутствии там гражданских.

Удар по укрытию

По словам Зеленского, российская армия атаковала Камышеваху несколько раз с самого утра. Первые авиабомбы попали по школе, которую использовали для гуманитарных нужд. Там еженедельно выдавали помощь местным жителям, оставшимся в поселке.

После первого удара россияне нанесли повторный удар еще девятью авиабомбами. На этот раз целью стало укрытие, где находились люди.

"Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Камышевахе, получали гуманитарную помощь именно там", – заявил президент.

Он также отметил, что на месте трагедии продолжается спасательная операция. В ней задействованы военные, спасатели и силы специальных служб.

Российский удар по поселку Камышеваха. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Российский удар по поселку Камышеваха. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Число жертв

По информации главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, российские войска нанесли прицельные удары по центру Комышувахи как минимум девятью управляемыми авиабомбами ФАБ-3000.

По состоянию на момент публикации сообщения известны такие последствия:

18 погибших, среди них сотрудник полиции и двое спасателей ГСЧС;

5 раненых;

27 человек считаются пропавшими без вести.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели ищут людей под завалами и пытаются установить судьбу тех, с кем до сих пор нет связи.

Семикин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал сил раненым и стойкости людям, которые ждут известий о своих близких.

Российский удар по поселку Комышуваха. Источник: t.me/zoda_gov_ua

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский назвал российский удар очередным доказательством того, что Москва не стремится к деэскалации и реальному миру.

Президент вспомнил и о гуманитарной операции в Олешках, после которой, по его словам, были возможности для шагов к приближению мира. Однако атака по Комышувахе, где люди получали гуманитарную помощь, демонстрирует обратное.

Зеленский призвал международное сообщество ответить на действия России.

"Нужен ответ на это, ответ от мира. Сильный и жесткий. Ответ России. И поддержка для Украины. Нужно защищать жизнь", – подчеркнул глава государства.

Начато расследование

По факту российского обстрела Комышувахи Запорожская областная прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей. Производство открыли по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По информации прокуратуры, по состоянию на 19:00 2 ноября известно о 18 погибших и пяти раненых.

В результате вражеских ударов повреждены помещения учебного заведения, хозяйственная постройка и транспортные средства. Под завалами остаются люди, спасательная операция продолжается. Информацию о пострадавших уточняют.

Прокуратура начала расследов... Источник: t.me/pgo_gov_ua Развернуть

Прокуратура начала расследов... Источник: t.me/pgo_gov_ua Развернуть

Количество погибших выросло

По состоянию на 19:52 количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Запорожском районе выросло до 24 человек. Среди них – двое спасателей ГСЧС и четверо полицейских.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще пятеро человек получили ранения, среди них двое спасателей.

Аварийно-спасательные работы на месте российского удара продолжаются.

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Что известно о спасательной операции

Национальная полиция Украины сообщила, что одна из российских управляемых авиабомб попала в гуманитарный хаб, который местные жители также использовали как укрытие. Под завалами оказались гражданские, полицейские и спасатели, находившиеся там при исполнении служебных обязанностей.

Спасательная операция осложнена из-за российских обстрелов и присутствия вражеских беспилотников. Кроме того, в разрушенном помещении сильное задымление, что создает дополнительную опасность для тех, кто ищет людей.

Из-за сложной ситуации с безопасностью привлечь необходимое количество техники и личного состава сейчас невозможно. Несмотря на это, полицейские, спасатели, военные и волонтеры продолжают работать на месте и пытаются деблокировать людей.

Под завалами оказались гражд... Источник: t.me/UA_National_Police Развернуть

Под завалами оказались гражд... Источник: t.me/UA_National_Police Развернуть

Под завалами оказались гражд... Источник: t.me/UA_National_Police Развернуть

Под завалами оказались гражд... Источник: t.me/UA_National_Police Развернуть

Под завалами оказались гражд... Источник: t.me/UA_National_Police Развернуть

Под завалами оказались гражд... Источник: t.me/UA_National_Police Развернуть

Под завалами оказались мирны... Источник: t.me/UA_National_Police Развернуть

Гибель двух спасателей

В результате российского удара по Камышевахе погибли двое сотрудников ГСЧС – 44-летние Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Еще двое спасателей получили ранения и находятся в больнице.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник. По его словам, российские войска нанесли повторные удары по месту предыдущего попадания именно тогда, когда спасатели и полицейские прибыли на помощь пострадавшим и из-за угрозы нового обстрела перешли в укрытие.

В результате атаки были разрушены спортивный зал и хозяйственная постройка, повреждено здание учебного заведения, а также уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

Денис Коноваленко

Денис Коноваленко посвятил службе гражданской защиты почти 12 лет.

Алексей Сущевский пришел в ряды спасателей в 2013 году и более 13 лет работал в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья.

Алексей Сущевский

Оба спасателя были отмечены государственными наградами. Денис имел награду президента Украины "За оборону Украины". Алексей получил эту же награду и медаль "Защитнику Отечества".

У погибших остались жены и четверо детей – 18-летний и 19-летний сыновья, а также 12-летняя и 8-летняя дочери.

"Светлая память Денису Коноваленко и Алексею Сущевскому. Навсегда в строю!" – написал Андрей Даник.

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