Россияне в Днепре атаковали депо электротранспорта: сгорело 18 троллейбусов. Фото

Вечером 22 ноября российская оккупационная армия атаковала Днепр и Днепропетровскую область. Один из ударов по областному центру был направлен на депо электротранспорта. Пострадал один человек.

На его территории произошел пожар. Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова Борис Филатов.

Троллейбус выгорел после уда... Источник: Telegram-канал Бориса Филатова Развернуть

Последствия вечернего обстрела Днепра

Из-за взрыва на территории депо "разнесло даже прилегающий магистральный (!) трубопровод и травмировало женщину, которая проезжала мимо на своем автомобиле", написал мэр.

Кроме того, повреждены 18 троллейбусов. У всех разбиты окна, повреждены двери, сиденья и кузова. Один техтроллейбус, который обычно прибывал для быстрого ремонта на маршрутах, выгорел дотла.

"К утру начнем восстанавливать то, что еще возможно восстановить – в разрушенных цехах депо, где теперь фактически не осталось ни одного целого стекла", – сообщил Филатов.

Агрессор атаковал депо в Днепре. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Агрессор атаковал депо в Днепре. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Агрессор атаковал депо в Днепре. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Агрессор атаковал депо в Днепре. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Агрессор атаковал депо в Днепре. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Агрессор атаковал депо в Днепре. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Агрессор атаковал депо в Днепре. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Агрессор атаковал депо в Днепре. Источник: Telegram-канал Бориса Филатова

Коммунальщики уже приступили к ремонту теплотрассы. Они работают в темноте, потому что объект обеспечивает отоплением почти полсотни домов, больницу и несколько школ.

Также в результате обстрела вечером в воскресенье в Соборном районе повреждено около десятка частных домов.

Попадания пришлись и по энергетической инфраструктуре. Глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа сообщил в Telegram, что из-за этого частично обесточены города Днепр и Самар.

Полный текст поста главы обл... Источник: Скриншот Telegram Развернуть

Как писал OBOZ.UA, утром 22 ноября Днепр также находился под обстрелом. В жилом массиве Перемога российский беспилотник повредил десятиэтажный дом. Одна из квартир фактически полностью разрушена, еще около двух десятков квартир получили повреждения. Чудом все жители остались живы и не пострадали.