Россияне снова атаковали спасателей на поисковых работах в Камышевахе: повреждена спецтехника. Фото

В поселке Комышуваха Запорожской области после авиаудара по школе, который произошел 2 ноября, российские войска вновь атаковали сотрудников ГСЧС. В четверг, 12 ноября, противник дважды попал по украинским спасателям.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что очередное преступление оккупанты совершили на восьмые сутки поисковых работ, которые продолжаются на месте разрушенной школы.

"К счастью, личный состав не пострадал. В результате атаки повреждена специальная спасательная техника и служебный автомобиль", – сообщили представители ГСЧС.

Пресс-служба опубликовала фотографии последствий российского удара.

В Комышувахе противник вновь... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

Последствия российского удара. Источник: пресс-служба ГСЧС

"Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, спасатели продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради спасения других!" – напомнили в ГСЧС.

Автомобили повреждены. Погибших нет. Источник: пресс-служба ГСЧС

В Комышевахе до сих пор ищут людей, погибших в результате военного преступления РФ

2 ноября войска государства-агрессора нанесли серию авиаударов по поселку. Школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие под ней, в котором прятались люди, были полностью разрушены.

По состоянию на 9 ноября из-под завалов извлекли тела 55 человек. Полицейские установили личности 30 погибших. Под руинами к тому моменту еще могли оставаться 19 человек.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Камышевахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские спешат в укрытие. Вскоре раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.