Российские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛА

Российские дроны стали более опасными. Россияне начали использовать для их изготовления высококачественные материалы и устанавливать камеры с более высоким разрешением.

Таким образом, с помощью ударных БПЛА враг может еще и детально видеть ситуацию на земле, также "Шахеды" выполняют функции ретрансляторов. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает "Укринформ".

Что изменили россияне в ударных дронах

Игнат отметил, что оккупанты сейчас перешли к установке более качественных камер на ударных дронах, которыми атакуют Украину.