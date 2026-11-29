Российские "Искандеры" донаводятся украинцами. Что будет с ракетными ударами зимой: Гетьман озвучил прогноз

Кремль планирует устроить террор крупнейшим городам Украины – Киеву, Днепру, Одессе, Харькову и Запорожью. Но возможности врага, хоть и велики, но не безграничны. В частности, в России не так много высокоточных ракет, а те, что есть, нуждаются в корректировке непосредственно во время подлета к цели. Роль корректировщиков вражеских ракет в Украине играет "пятая колонна". Существенно снизить возможности противника наносить ракетные и дроновые удары по столице помогают созданный над Киевом купол РЭБ и отключение связи во время тревог. Конечно, крайне нужны и ракеты для систем Patriot PAC-3.

Самую большую ставку Кремль делает не столько на чисто военное, сколько на психологическое давление на украинцев, которое, к сожалению, как минимум до середины января будет сочетаться с давлением со стороны президента США Дональда Трампа. Итак, в этой ситуации необходимо осознать, что угрозы не являются катастрофическими, а тяжелый период не продлится долго. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– По словам президента Зеленского, у Кремля есть план в отношении крупнейших городов Украины – Киева, Днепра, Одессы, Харькова и Запорожья. Путин рассчитывает сломить Украину, чтобы ВСУ вышли из Донбасса. В частности, агрессор расширяет перечень целей для атак – помимо энергетических объектов, под ударами оказываются также системы водоснабжения и мосты через Днепр в Киеве. Желание у него, конечно, есть, но есть ли возможности, есть ли ресурсы, чтобы полностью парализовать жизнь в этих крупных городах Украины?

– Здесь есть хорошая и плохая новость. Начну с плохой. Тут можно сослаться на нашего министра обороны господина Хмары, который сказал, что РФ каждые 5 часов производит одну баллистическую ракету. Имеются в виду ракеты "Искандер-М" и ракеты С-400 в двух модификациях.

"Искандеров-М" производится ориентировочно 60-70 в месяц, и еще почти сотню ракет С-400 они могут производить. Точнее, нельзя сказать, что они их производят – они их модернизируют, поскольку зенитные ракетные комплексы С-300 россияне уже снимают с вооружения и переводят на С-500. А эти две зенитные ракеты они используют как баллистические.

Есть еще одна ракета РМ-48У, которая использовалась в качестве цели во время учений российских средств ПВО. Такие ракеты запускали на полигонах, по ним стреляли, тренировались. Теперь эти ракеты также переоборудовали в условно баллистические. У них разная дальность, но они так же крайне опасны.

Ракета С-400 очень неточная. Это зенитная ракета, которая не корректируется, как "Искандер-М", и она намного дешевле. Поэтому ракетами С-400 можно терроризировать гражданское население, запуская их по каким-то объектам водоснабжения, водоотведения и тому подобному. Точно они попасть не могут, но могут нанести вред гражданскому населению. Например, не дай бог, прилететь в какое-нибудь здание.

В то время как ракета "Искандер-М" более точная, она действительно может попасть в город, но важно не давать им возможности корректировать ее наведение. Чтобы точно попасть, на конечном участке полета ракету нужно корректировать. Если она летит по баллистической траектории, то падает, как снаряд. В конце она может немного маневрировать – для этого ей нужен внешний сигнал управления, а не внутренняя навигация. Если ракета летит по программе, которую ей задали, отклонение составит десятки метров. Чтобы попасть точно, ее нужно корректировать.

Здесь нам нужны не только средства противовоздушной обороны, непосредственно ракеты, но и средства радиоэлектронной борьбы, например, такие, как в Киеве на базе РЭБ "Ай-Петри", чтобы не давать возможности корректировать эти ракеты хотя бы вокруг Киева.

Ранее мы слышали информацию о том, что вокруг Киева создан купол. На самом деле это не купол из зенитных ракет, а купол из средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают возможности точно наводить ракеты на цель. Это меньшее зло, которое мы выбираем, потому что, если ракета летит неточно, она может попасть в какое-нибудь другое место.

Враг оказывает давление на наше население, чтобы оно начало давить на нашу власть и чтобы мы согласились не на выход из Донбасса – выход из Донбасса – это лишь часть того, чего хочет Россия, – а на большой перечень условий, ведь Россия хочет разрушить нашу страну. Не позавидуешь и нашей нынешней власти, потому что, помимо Российской Федерации, я думаю, до середины января на нас будут давить США, чтобы показать, какой Трамп молодец, ведь он останавливает войны.

Правда, вопрос в том, означает ли остановить войну – подписать капитуляцию. Напомню, речь идет о давлении со стороны наших партнеров, которые дали нам гарантию согласно Будапештскому меморандуму, гарантию неприкосновенности наших границ и так далее.

А россияне хотят усилить это давление изнутри нашей страны. Пятая колонна уже начала очень активно работать – мы видим, как усилилось информационное давление, как активизировались различные каналы, агенты влияния и так далее. Мы также видим, что россияне очень активно работают в Европе. Если им удастся убедить не все население, а хотя бы 30%, это уже даст им возможность дестабилизировать ситуацию как в нашей стране, так и в некоторых европейских странах. "Альтернатива для Германии", Марин Ле Пен… Идет массированное давление. Фактически это и есть мировая война, только в гибридной и информационной форме.

Многие говорят, что нам нужно готовиться к возможному увеличению числа массированных атак, но у России таких средств нет. Разговоры о том, что перебьют все мосты, сообщение между левым и правым берегом, – это в большей степени страшилки. Вспомните, что говорил Путин во время разговора с Трампом в июле 2025 года: мол, 60 дней – и решим все вопросы с территориями. Но то, что они рассказывают, нужно делить на 18. Нам необходимо осознать, что они поставили себе цель оказывать на нас давление. Когда мы это осознаем, мы будем относиться к этому несколько иначе, чем сейчас.

– Чисто технический вопрос. Вы сказали, что ракеты С-400 неточные, "Искандеры" точные, но требуют дополнительного наведения. Когда ракета попала в город в Киеве, возник вопрос: с одной стороны, мы говорим о том, что в России нет высокоточного оружия, а с другой – видим такие примеры: они наносят точный удар по мосту. Почему это происходит и как будут развиваться события дальше с учетом РЭБ-купола, который уже есть над столицей?

– У российских ракетных войск есть несколько высокотехнологичных и относительно точных ракет. К ним относятся "Искандеры-М". Также высокоточными можно назвать "Калибры", "Кинжалы" и Х-101. Крылатые гиперзвуковые ракеты мы более или менее успешно сбиваем, но с баллистическими нам пока трудно это делать.

Итак, это высокоточные ракеты. В США есть чрезвычайно точные ракеты, которыми они очень гордятся. У них так называемое вероятное круговое отклонение составляет 1 метр без дополнительного наведения. Что это означает? Она может отклониться на 2 метра, на метр в одну сторону, на метр в другую. Ракет такой точности в России нет.

Вероятное круговое отклонение "Искандера-М" составляет минимум 5-7 метров, поэтому без дополнительного наведения точно попасть в какую-либо цель он может только случайно. Такое может случиться. Итак, ответ на ваш вопрос, почему они прилетают по мостам, – потому что их дополнительно наводят. Дополнительно наводит в том числе наша пятая колонна. Мы же видели новости о том, что люди закупают по 500 штук SIM-карт, чтобы использовать нашу интернет-сеть, чтобы наводить эти ракеты по нашим картам. Именно поэтому во время воздушной тревоги, особенно красной, навигаторы выключаются. То есть работает не только купол РЭБ – мы еще и отключаем систему связи над городом, когда летят ракеты, чтобы их не наводили. Итак, как с этим бороться? Купол сделали, навигацию отключаем. Нужны ракеты PAC-3.

– Исходя из того, что вы сказали, как я понимаю, Украине нужно продержаться по крайней мере до середины января, когда политическое давление на нашу страну со стороны Соединенных Штатов может ослабнуть? В чем будет заключаться наибольшая опасность для нас в этот период?

– Трамп будет ускорять и давить на нашу страну, чтобы можно было положить на стол в Сенате и Палате представителей прекращение войны в Украине, чтобы показать, какой он молодец.

Знаете, вообще здесь происходит очень странная ситуация в мире. Я понимаю, почему Трамп и Путин друзья – они соревнуются в той ахинее, которую несут. Например, Трамп сказал, что выиграл бы войну во Вьетнаме за неделю, а еще о том, что теракта 11 сентября 2001 года не произошло бы, если бы он тогда был президентом США. Он все время говорит, что является наилучшим президентом в мире, что останавливает все войны и так далее. Что это за разговоры? Очевидное существенное психическое отклонение этого человека. Это уже за красной чертой.

А когда в Конгресс придут демократы, они будут поднимать определенные вопросы. Они уже и сейчас их задают: почему прекращается помощь Украине? Вопросы к Илону Маску – что это за отключение Starlink? Вопрос к Хегсету: почему ты не подписываешь решение о передаче Украине ракет, за которые европейцы уже заплатили

А больше всего вопросов возникает к двум переговорщикам, Кушнеру и Виткоффу. Что это за должность – зять президента? Что это за должность – хороший парень? Они дипломаты? Кто уполномочил их вести переговоры от имени Соединенных Штатов? Я уверен, что после прихода нового состава Конгресса они пробудут на этих должностях неделю. Дальше этим будут заниматься другие люди.

Конечно, не нужно переоценивать демократов и считать, что они белые и пушистые. У них тоже много недостатков. Вообще это партия левого толка. В то же время это меньшее зло, чем республиканцы. Я также уверен в том, что не нужно сбрасывать республиканцев со счетов, ведь многие из них уже отрекаются от позиции Трампа. Не стоит также забывать, что среди республиканцев были и есть люди, заслуживающие уважения. В частности, это Рональд Рейган, президент США, а также Арнольд Шварценеггер, который был губернатором.