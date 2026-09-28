Российские "камикадзе" атакуют города Украины: в чем опасность "желтой" тревоги и правила "двух стен"

Интенсификация российских ударов дронами-камикадзе и введение двух режимов воздушных тревог (желтого и красного), в Украине вызвали крайне неоднозначную дискуссию в социальных сетях – какие дроны опаснее, а какие не очень. В качестве доводов в поддержку той или иной позиции приводятся масса боевой части, скорость полета, вероятность перехвата и многие другие факторы. Дискуссия предельно странная, но все же заслуживает внимания, чтобы расставить точки над "ї".

Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего отмечу, что нет менее или более опасных дронов. Все, что убивает – оно убивает. И не важно, боевая часть у дрона 90 килограмм взрывчатого вещества или 500 граммов – они убивают. Разница в масштабах взрыва, разрушениях и количестве потенциальных жертв.

Поэтому саму по себе концепцию дискуссии "более" или "менее" опасный дрон я не приемлю в принципе. Рассматривать следует эффект разрушений и потенциальных угроз отдельно взятых типов.

К слову, аналогичное у меня отношение и к новым режимам воздушных тревог, создающих мнимое ощущение отсутствия при "желтом" режиме того уровня опасности, которая возникает при "красном". Хотя, если проанализировать удары и трагедии последней недели, немало жертв в столице и городах, пострадавших от налетов дронов-камикадзе, были как в период "желтого" режима.

Степень угрозы

Россия активно применяет с августа 2022 года по тыловой Украине в основном один и тот же архитектурный тип дрона-камикадзе – Shahed-136. В течение прошедших 4 лет он получил сотни модернизаций, разнообразных нововведений, изменений и эволюционировал до неузнаваемости. Но основные базовые отличительные черты и характеристики остались неизменными. В частности – предельные боевые возможности.

Изначально Shahed-136 обладал боевой частью массой 50 кг, но реального взрывчатого вещества ТГФ-35П2 (собой смесь тротила и флегматизированного гексогена) было в пределах 30 кг.

Именно тогда, в 2022 году, в информационном пространстве стала распространяться рекомендация о мере предосторожности при налетах дронов, известная как "две стены". И, стоит отметить, что при попадании в квартиру Shahed-136 именно с такой базовой боевой частью две стены и нахождение в ванной комнате действительно (в ряде случаев) спасали от гибели. Но не от травм и контузии.

Российские оккупанты не были удовлетворены мощностью этой БЧ и постоянно работали над ее совершенствованием как средства террора. В боевую часть стали добавлять поражающие элементы из вольфрамового сплава для увеличения площади и количества жертв среди гражданских, а затем поэкспериментировали с термобарическими смесями ТББЧ-50 – и уже с этого момента принцип "двух стен" переставал работать.

В 2025 году официально было подтверждено, что Россия стала устанавливать на дроны-камикадзе усиленные боевые части массой 90 кг. Разрушительный эффект от таких БЧ намного масштабнее и принцип "двух стен" в таких условиях тем более не работает. В случае попадания в квартиру многоэтажного дома возникали серьезные разрушения в квадрате 3 на 3 окна/квартиры. Центральное попадание – полное разрушение, в зависимости от типа конструкции и материалов здания, с разрушением межэтажных перекрытий. Три окна/квартиры по сторонам от центра взрыва – серьезные разрушения.

Кроме того, в БЧ массой 90 кг используется металлическая гидридная смесь, приводящая к сильному пожару в месте поражения.

В настоящее время противником рассматривается масштабирование применения кумулятивных боевых частей, концентрирующих ударную энергию в узкой зоне для увеличения пробивного эффекта.

Таким образом мы видим, что противник для ударов по тыловой Украине применяет в целом схожий тип дронов, которые могут обладать совершенно разными типами боевых частей. У увидев над головой Shahed-136 (Герань-2), или Shahed-238 (Герань-3/4), или Karrar (Герань-5), кто может и с какой уверенностью сказать, что там за БЧ?

Маломощная, базовая на 50 кг? Или термобарическая? Ставшая стандартной 90 кг? Обычная осколочно-фугасная или кумулятивная, или снабженная тысячами вольфрамовых средств поражения для удара по открытым, многолюдным площадям?

Хотя бы по этим причинам дискуссия о малой или высокой степени опасности дронов-камикадзе теряет свой смысл. Но, возможно их опасность можно распределять по другим тактико-техническим характеристикам?

Скорость и тактика применения

До появления реактивных версий Shahed-238 российские оккупанты много экспериментировали с разной тактикой налетов в исполнении поршневых Shahed-136. Это были эксперименты с сверхнизкими высотами полета и на предельных высотах – до 5 км. Использовались сложные для перехвата маршруты – вдоль русл рек, через лесную, озерную и болотистую местность.

Тем не менее, скорость Shahed-136 в пределах 180 км/ч позволяла не только своевременно отреагировать гражданским на угрозу и спуститься в безопасные места, но влияла на эффективность перехвата средствами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами.

Но настоящую проблему стали создавать именно реактивные версии.

При этом, нельзя сказать, что Shahed-238 является неким неуловимым "Wunderwaffe". У него не меньше недостатков, чем у Shahed-136, но именно скорость не позволяет осуществлять его перехват мобильным огневым группам и дронам-перехватчикам так же эффективно, как это было с поршневыми модификациями. В частности, скорость Shahed-238, в зависимости от установленного двигателя, могла достигать 500-600 км/ч.

Кроме того, установка более мощных реактивных двигателей позволила РОВ не только повысить скоростные показатели, но и выводить дрон на высоты, недоступные для перехвата даже малого радиуса действия ЗРК – 7 км и более.

Отдельная история с Karrar (Герань-5), перехват которых осложняется не только скоростью и высотой полета, но и самой ракетовидной архитектурой средства поражения, дающей средству перехвата (тому же дрону-перехватчику) меньшую площадь для удара. В случае с "шахедами", сконструированными по аэродинамической схеме планера "летающее крыло", эффективная площадь поражения значительно выше.

Поэтому, исключительно субъективно, можно сказать, что реактивные дроны-камикадзе опаснее поршневых, в особенности Karrar (Герань-5).

В дополнение к вышесказанному, абсолютно эффективного средства перехвата реактивных дронов-камикадзе у Украины до сих пор нет. Есть вариативные средства? дающие вероятность перехвата, но не достаточно высокую гарантию. Это не означает, что такие средства не появятся, в особенности потому, что реактивные дроны-камикадзе это не "Wunderwaffe".

Однако Россия пользуется окном возможностей для интенсификации террора этими средствами поражения – пока у Украины не появился инструмент противодействия. А таким инструментом может оказаться как дрон-перехватчик на реактивной тяге, так и сверхдешевая зенитная управляемая ракета для ЗРК малого радиуса действия. Или же нечто третье, совершенно иной концепции.

Выводы

Как я и отмечал выше, не вижу смысла в дискуссии, какие дроны-камикадзе опаснее, а какие не очень. Опасны абсолютно все.

Да, есть разница по типу разрушений и повреждений от типов боевой части, по критериям чего их можно структурировать. И даже по скорости и тактике применения, а также сложности перехвата.

Но я считаю, что на любую угрозу, будь то налет поршневых или же реактивных дронов-камикадзе, следует реагировать всегда одинаково: как можно скорее покинуть открытое пространство и пройти в безопасное место (бомбоубежище, метро, подвал, любое другое укрытие).

И никакие "две стены". Об этом уже давно следует забыть, как о рудименте прошлого.