Российские силовики устроили охоту на оккупированной территории Украины и на "большой земле": что за спецоперации проводят и кто под ударом

Российские захватчики прилагают большие усилия, чтобы хоть как-то восполнить потери в войне против Украины. И не последняя роль в этом отводится жителям временно оккупированных территорий нашей страны, которые агрессор считает своими. Сейчас на ВОТ разыскивают как тех, кто до сегодняшнего дня смог избежать участия в преступной войне, так и тех, кто был насильно мобилизован, а затем смог скрыться.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Согласно Женевским конвенциям, государству-оккупанту категорически запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой (то есть граждан оккупированных территорий), служить в своих вооруженных силах или привлекать их к пропаганде в пользу армии.

Принудительная мобилизация украинских граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ) квалифицируется как военное преступление (ст. 438 Уголовного кодекса Украины, а также подсудность Международному уголовному суду).

Но Россия и верховенство закона – взаимоисключающие понятия. Потому рассчитывать на какие-то позитивные "подвижки" со стороны агрессора было бы наивным. Наоборот, он только наращивает усилия по отправке пушечного мяса на фронт. А в том, что для жителей оккупированных территорий это фактически билет в один конец – не сомневается никто.

Выбор без выбора

Сейчас на ВОТ в разных регионах Украины проводятся рейды и облавы, цель которых загнать в ряды оккупационных войск как можно больше местных жителей.

Например, на подконтрольной российских захватчикам части Донецкой области с 1 по 10 ноября проводится операция "Дезертир".

Военная полиция совместно с ГИБДД и патрулями останавливают транспорт на дорогах и проверяют водителей и пассажиров по базам. Помимо этого устраивают проверки в местах скопления людей (например, в крупных торговых центрах). Также опрашивают родственников, соседей и проверяют фактические адреса проживания тех, кто числится в розыске или оставил службу без оформления документов.

Например, 2 ноября в Макеевке (город-спутник Донецка) полицаи выломали окно частного дома, скрутили разыскиваемого за СОЧ и увезли в неизвестном направлении. 4 ноября он уже был на нуле. До этого успел рассказать жене, что его сдали соседи.

Это обычная практика, что беглецов доставляют в "родную" в/ч, а затем очень быстро на фронт.

"После этого оттуда уже мало кто возвращается, во всяком случае я таких случаев не знаю", – говорит наш собеседник в оккупации.

Очное количество жителей оккупированной части Украины, находящихся в российском розыске, неизвестно. По неподтвержденным данным, только в Донецкой области это около 7 тысяч человек.

Для понимания: по данным удаленного, но сохранившегося в веб-архиве отчета Минобороны России, в 2022 году из так называемых "ДНР" и "ЛНР" отправили воевать против Украины 79 800 человек. Примерно 20% из них пришли в военкоматы добровольно, остальные были мобилизованы насильно. Части из них удалось сбежать.

Мобилизационный пункт оккупа... Источник: росСМИ Развернуть

Ищут и в РФ

Розыск не желающих служить в рядах армии страны-агрессора жителей оккупированной территории Украины ведется и непосредственно на территории РФ. На "большой земле" – так ее называют некоторые жители ВОТ.

Например, в Санкт-Петербурге. Вечером 4 ноября по адресу, где проживает находящийся в розыске за "самовольное оставление части" дончанин, мобилизованный еще при "ДНР", приехали донецкие вертухаи (их узнали по говору). Они стали показывать соседям фото "фигуранта" (вероятно, с камеры системы видеонаблюдения "безопасный город", сработавшей по федеральному розыску), расспрашивать, а затем остались караулить до утра. Но без результата.

К слову, это уже не впервые.Ранее по банковскому переводу вычислили адрес арендованной квартиры в Ростове, в которой проживал мобилизованный при "ЛНР". Как СОЧ он также был в федеральном (всероссийском) розыске.

По словам его жены, которая поделилась ситуацией в одном из местных Telegram-каналов, ее мужа забрали с шахты в Луганской области 19 февраля 2022 года.

"Попал в в/ч Л-74347, потом ее расформировали, стала в/ч 40318 (4 гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ. До 1 января 2023 г. часть была в составе "народной милиции ЛНР". Пункт постоянной дислокации – Красный Луч Луганской обл.(переименован в Хрустальный). – Ред.). В январе 2023-го муж получил ранение и не вернулся назад", – сообщила женщина.

По ее словам, последний год он жил в Ростове и фактически не выходил на улицу. Но его все же вычислили и поймали по переводам оплаты за аренду квартиры, которые шли со счета жены в "Сбербанке" на счет хозяйки жилья в Т-Банке.

"После перевода мне позвонила хозяйка квартиры и сказала, что ей звонили, представились полицией. Сказали, что он дезертир и, возможно, с оружием. Она испугалась и дала адрес", – добавила жена.

В итоге неизвестные, одетые по гражданке, приехали на съемную квартиру в Ростове. Беглец открыл им дверь, его схватили и на черной "десятке" сразу же повезли на Луганщину.

По информации источника OBOZ.UA на ВОТ, десант силовиков с оккупированной территории Украины уже много раз выезжал по адресам в Ростовскую область РФ, в Краснодарский край и т.д. "Это уже поставлено на поток", – рассказал он.

Причем, по его словам, жители ВОТ оказались там именно из-за розыска: "Некоторые действительно подумали, что там проще затеряться и никто не будет искать, а некоторые решили пожить там временно – перед эмиграцией в другие страны. Выехать ведь можно только через территорию РФ, к тому же надо подзаработать денег, чтобы хватило на первое время".

На вопрос – почему не вернулись на свободную территорию Украины, наш собеседник предпочел не отвечать.

Ситуация с таким вынужденным "туризмом", по словам наших собеседников в оккупации, только набирает обороты. Особенно сейчас, во время усиления рейдов и проведения спецопераций по отлову "дезертиров".