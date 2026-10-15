Российские военные используют Гуляйполе как плацдарм для наступления на Запорожье: в ВСУ раскрыли замысел врага
Гуляйполе имеет важное страт...
Источник: Коллаж OBOZ.UA
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Российские войска после оккупации Гуляйполя используют город в качестве логистического плацдарма для сосредоточения личного состава, техники и подготовки новых атак. По оценке украинской разведки, таким образом оккупанты пытаются создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Запорожья и блокирования областного центра.
Об этом сообщил 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ. Российские военные обустраивают в Гуляйполе места сосредоточения личного состава, командные пункты и укрытия для операторов БПЛА, используя промышленные объекты, ангары и подвалы многоэтажных зданий.
Почему Гуляйполе важно для российского наступления
Гуляйполе расположено вблизи стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. Через город проходят транспортные маршруты, которые позволяют российским войскам перебрасывать подкрепление и ресурсы сразу по нескольким направлениям.
До оккупации Гуляйполе почти четыре года оставалось одним из важных опорных пунктов украинской обороны. Теперь российские войска пытаются использовать городскую застройку и транспортную сеть для развития наступательных действий на юге Украины.
По оценке украинской разведки, конечная цель такого использования города — создание условий для продвижения в сторону Запорожья и блокирования областного центра.
Гуляйполе на карте боевых действий.
Источник: deepstatemap
Силы обороны наносят удары по российской логистике
Одной из ключевых задач украинских военных является разрушение логистики, обеспечивающей российскую группировку в Гуляйполе.
Основной маршрут снабжения проходит через Марфополь. Расстояние от него до Гуляйполя составляет менее 10 км, а до украинских позиций — менее 20 км. Из-за этого российский транспорт, техника, цистерны с топливом и подкрепление находятся в зоне поражения украинской артиллерии и ударных беспилотников.
Подразделения Сил обороны под оперативным командованием 7-го корпуса ДШВ применяют дроны средней дальности, в частности Darts. Удары по маршрутам снабжения затрудняют доставку ресурсов и подготовку россиян к новым штурмам.
Силы обороны наносят удары п...
Источник: 7-й корпус ДШВ
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Кроме того, украинские военные работают над уничтожением инфраструктуры, которую россияне используют для перемещения войск и грузов.
В частности, серия авиаударов по мостам вблизи Пологов существенно затруднила логистику российской группировки и ограничила возможности противника по переброске техники и подкрепления.
Из-за нарушения основных маршрутов снабжения российские войска всё чаще вынуждены использовать мототранспорт вместо крупногабаритной техники. Такие группы более уязвимы для украинских средств поражения.
На Гуляйпольском направлении сформировалась 20-километровая зона поражения
По данным 7-го корпуса ДШВ, на Гуляйпольском направлении зона поражения уже достигает 20 км. В пределах этой зоны украинские беспилотные системы и артиллерия существенно ограничивают возможности россиян приближать силы и технику к передовому краю.
Одним из приоритетов Сил обороны является обнаружение и уничтожение российских операторов БПЛА. Оккупанты прячут их в городской застройке Гуляйполя, используя промышленные сооружения и подвалы.
В то же время российские войска продолжают применять тактику инфильтрации. Небольшие пехотные группы пытаются проникнуть через украинские оборонительные линии, после чего украинская пехота вступает с ними в непосредственный бой и останавливает их дальнейшее продвижение.
Таким образом, украинские военные одновременно наносят удары по логистике, операторам БПЛА, технике и штурмовым группам противника. В 7-м корпусе ДШВ отмечают, что это является частью системной работы Сил обороны по истощению российской группировки, которая использует Гуляйполе в качестве базы для дальнейших наступательных действий.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты не выполнили поставленные на сентябрь задачи по захвату территорий на Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Запорожской области. Однако своему начальству россияне докладывают о якобы успехах на юге Украины, поэтому получили еще более амбициозные задачи на октябрь.
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